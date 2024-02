Am Niederrhein. A-Junioren der Spielgemeinschaft bezwingen im Leistungsklassen-Topspiel den PSV Lackhausen und bestätigen mit dem Sieg die bisher starke Saison.

Eine richtig starke Saison absolvieren die A-Junioren der JSG Millingen-Haldern-Bienen-Rees. Die Nachwuchskicker haben nach einem 2:1 (0:1)-Erfolg im Topspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen die Tabellenspitze in der Leistungsklasse übernommen.

Spiel mit hohem Unterhaltungsfaktor

„Das war ein sehr gutes Jugendfußballspiel mit einem hohen Unterhaltungsfaktor. Aufgrund der zweiten Hälfte und einer starken kämpferischen Leistung ist unser Sieg am Ende auch verdient“, resümierte Frank Gerards, Coach der JSG, der die Mannschaft zusammen mit Co-Trainer Diemtar Middendorf betreut.

In Durchgang eins gingen die Gäste aus Wesel auf der gut besuchten Platzanlage in Millingen mit einem Distanzschuss in Führung (33.). Nach der Pause drängte die JSG auf den Ausgleich. Es wurde nun mehr in die Spitze gespielt und es ergaben sich folglich Chancen zum 1:1. Nach einer schön herausgespielten Kombination über rechts kam dann eine weitgezogene Flanke über die gesamte Abwehr hinweg zu Jan Middendorf. Der stand am zweiten Pfosten goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie (56.).

Jan Middendorf erzielt beide Treffer

Anschließend hatten beide Mannschaften Möglichkeiten zum 2:1, das dann erneut Jan Middendorf in der 77. Minute erzielte. Ein Freistoß des JSG-Akteurs wurde abgefälscht und landete im Netz.

Die Weseler, bis dahin ungeschlagener Tabellenführer, versuchten in der letzten Viertelstunde noch einmal alles, um zum Ausgleich zu kommen, doch die Spieler der JSG Millingen-Haldern-Bienen-Rees beschränkten sich nicht auf eine reine Verteidigungstaktik, sondern stürmten, vor allem mit frischem Personal, immer wieder mit guten Kontern auf das Weseler Tor zu. Letztendlich blieb es aber beim 2:1 und die Gastgeber durften über den Dreier jubeln.

Die Mannschaft hat sicherlich das Potenzial für die Grenzlandliga und verfügt auch noch über mehrere Spieler aus dem jüngeren Jahrgang. Frank Gerards - Trainer der A-Junioren der JSG

Mit nun einem Zähler Vorsprung führt die JSG Millingen-Haldern-Bienen-Rees die Tabelle an, hat allerdings ein Match mehr bestritten als der PSV Wesel-Lackhausen. „Schade war, dass wir zuvor nur zu einem Remis bei der JSG Emmerich gekommen sind“, so Gerards. „Wir werden jetzt natürlich versuchen, Platz eins zu verteidigen. Die Mannschaft hat sicherlich das Potenzial für die Grenzlandliga und verfügt auch noch über mehrere Spieler aus dem jüngeren Jahrgang.“

Nächstes Spiel gegen den SV Vrasselt

Am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr absolvieren die A-Junioren der Vierer-Spielgemeinschaft das nächste Match, wenn der Nachbar SV Vrasselt zur Millinger Sportanlage kommt.