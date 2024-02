Praest. Am Mittwoch ab 20 Uhr soll das bereits zweimal ausgefallene Spiel beim TuS Xanten steigen. Beide Teams gehören zur großen Spitzengruppe.

Extrem spannend ist der Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga (Gruppe 4). Noch acht Teams haben realistische Aussichten, am Saisonende den Aufstieg in die Landesliga feiern zu können. Zwar belegt der RSV Praest aktuell mit sechs Punkten Rückstand auf die Spitze Platz sieben, hat aber drei Partien weniger ausgetragen als der 1. FC Kleve II und der GSV Moers, die mit 38 Punkten derzeit die Ränge eins und zwei bekleiden.