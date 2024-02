Am Niederrhein. Titelkampf spitzt sich zu. Auf das noch ungeschlagene Team von Dennis Lindemann warten nun vier ganz schwere Aufgaben. Los geht‘s gegen Hüthum.

In den kommenden Tagen wird sich der Titelkampf in der Fußball-Kreisliga B zuspitzen. Die beiden in der Gruppe 1 deutlich führenden Teams TuS Haffen-Mehr und VfB Rheingold Emmerich werden am Sonntag, 25. Februar, ab 15 Uhr im direkten Duell aufeinandertreffen. Zuvor absolviert der TuS am Donnerstag um 19.30 Uhr die Partie gegen den aktuellen Tabellendritten DJK Hüthum-Borghees. Weil der Rasenplatz im Paradiesstadion in Mehr bekanntlich durch das regnerische Wetter keinen normalen Spielbetrieb zulässt, steht inzwischen fest, dass beide Begegnungen auf dem Kunstrasen des SV Rees an der Ebentalstraße steigen werden.