Emmerich. Ein Ex-Kicker des Gegners TuS Xanten macht den kuriosen Spielverlauf für den RSV Praest zum Geburtstag seines Trainers perfekt.

In Führung gegangen, in Überzahl in Rückstand geraten und das Spiel im Dauerregen mit kuriosen Toren noch gedreht - über zu wenig Emotionen konnte sich Roland Kock an seinem 57. Geburtstag nicht beschweren. Am Ende gewann der Coach des Fußball-Bezirksligisten RSV Praest mit seinem Team das Nachholspiel beim TuS Xanten mit 3:2 (0:1) und bleibt „interessant“, wie Kock es nach dem Sprung auf Rang vier bei noch zwei weiteren Nachholspielen im Köcher formuliert.