Am Niederrhein. Landesliga-Damen sind ebenso wie die HMI-Herren zu Gast beim SC Bottrop, in dessen Halle mittlerweile geharzt werden darf.

In der Handball-Landesliga der Damen kommt es am Sonntag um 13.30 Uhr zum Verfolgerduell, dann die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg beim SC Bottrop an. Das Hinspiel konnte die Mannschaft des Trainerduos Michael Kessel und Falko Gaede deutlich mit 21:15 für sich entscheiden. Dennoch wissen die Vereinigten, welch schwere Aufgabe im Ruhrgebiet auf sie zukommt. „Das ist eine richtig gute und junge Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial. Auch im Hinspiel haben sie uns schon alles abverlangt. Es war ein Abwehrkampf auf beiden Seiten“, erinnert sich HSG-Coach Kessel.