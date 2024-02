Rees. Titelanwärter führt zur Pause mit 4:0 gegen die DJK Hüthum-Borghees, doch dann entscheidet der Schiedsrichter die Partie nicht mehr anzupfeifen.

Der TuS Haffen-Mehr hatte alles versucht, um das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B (Rees/Bocholt) gegen die DJK Hüthum-Borghees über die Bühne zu bekommen. Da die Rasenplätze im Paradiesstadion in Mehr weiterhin nicht bespielbar sind, wurde die Nachholpartie des Tabellenzweiten auf den Kunstrasenplatz in Rees verlegt. Doch auch dieses Mal konnte die Begegnung nicht durchgebracht werden. Denn die starken Orkanböen und Schiedsrichter Stephan Udo Schiwek machten dem Vorhaben am Donnerstagabend einen Strich durch die Rechnung.