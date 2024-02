Rees. Der zuletzt in Brackwede unterlegene Tabellendritte ist gewarnt, wenn es am Samstag gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten GSV Fröndenberg geht.

Für den TTV Rees-Groin geht es am Samstag ab 18.30 Uhr im Spiel gegen den GSV Fröndenberg in der NRW-Liga erneut gegen ein Team, das gegen den Abstieg kämpft. Nachdem die Reeser zuletzt beim ebenfalls gefährdeten SV Brackwede II mit 6:9 das Nachsehen hatten, will der Tabellendritte nun zurück in die Erfolgsspur und die Chance auf Platz zwei wahren, der jetzt zwei Zähler entfernt ist.