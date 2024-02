Hamminkeln. Bezirksligist Hamminkelner SV vergibt gegen den Uedemer SV zu viele gute Möglichkeiten und erreicht nur sein „Minimalziel“.

„Nach einem Spiel mit so vielen guten Chancen für uns kann ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein“, sagt Nikolay Glouhtchev, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Hamminkelner SV, nach dem 1:1 (0:1) zu Hause gegen den Uedemer SV. Das erreichte „Minimalziel“ der Platzherren reichte nicht, um den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Der SV Sevelen, der die Rote Zone anführt, ist durch seinen 2:0-Erfolg in Straelen sogar zwei Punkte näher gekommen. Und eben zu diesem SV Sevelen reist der HSV in einem echten „Sechs-Punkte-Spie“l am kommenden Sonntag.