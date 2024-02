Am Niederrhein. Beim VfR Mehrhoog gelingt der Mannschaft von Trainer David Kraft ein 3:0-Erfolg. SV Vrasselt muss sich in Mussum mit 1:3 geschlagen geben.

Der SC Westfalia Anholt hat erstmals seit dem 19. November des vergangenen Jahres wieder ein Spiel in der Fußball-Kreisliga A (Rees-Bocholt) gewonnen. Beim VfR Mehrhoog siegte die Elf von Trainer David Kraft deutlich mit 3:0 (2:0) und verbuchte wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Anholter gingen nach einem Eigentor von Jonas Flaswinkel nach einer Viertelstunde in Führung. Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhte Michel Duesing auf 2:0 (45.). Til Spiegelhoff machte dann in der 63. Minute den Deckel drauf.