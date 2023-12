Bocholter Erfolgsserie reißt in Rödinghausen

Jan Holldack (r.) verschoss in Rödinghausen einen Elfmeter und musste mit dem 1. FC Bocholt am Ende eine 0:2-Niederlage hinnehmen.

Bocholt Der Spitzenreiter verliert die letzte Partie des Jahres mit 0:2. Der Vorsprung auf Verfolger Alemannia Aachen ist auf zwei Zähler geschmolzen.

Durch eine 0:2 (0:2)-Pleite beim SV Rödinghausen ist die Erfolgsserie des 1. FC Bocholt gerissen. Nach zuvor 15 Partien in Folge ohne Niederlage ging der Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga West mal wieder als Verlierer vom Platz. Weil gleichzeitig Verfolger Alemannia Aachen zu einem Last-Minute-Sieg gegen den SV Lippstadt kam, schmolz der Vorsprung der „Schwatten“ auf zwei Zähler. Den Aachener Treffer zum 2:1-Endstand in der Nachspielzeit erzielte ausgerechnet der Ex-Bocholter Mika Hanraths.

Bocholt kassiert einen Doppelschlag

Die Bocholter starteten in Rödinghausen nicht schlecht in die Partie und hätten bei Gelegenheiten durch Bogdan Shubin, Malek Fakhro und Jan Holldack auch in Führung gehen können. Doch dann geriet der Tabellenführer durch einen Doppelschlag in Rückstand, als Rödinghausen zunächst nach einer Ecke traf (28.) und zwei Minuten später das 2:0 nachlegte. „Die Gegentore schießen wir uns fast selber rein“, kommentierte FC-Coach Dietmar Hirsch die beiden Szenen.

Jan Holldack verschießt Elfmeter

Im zweiten Durchgang versuchten die Bocholter zum Anschlusstreffer zu kommen und hatten in der 54. Minute die große Möglichkeit. Nachdem der zur Pause eingewechselte Leon-Gino Schmidt im Strafraum gefoult worden war, gab es Elfmeter, den allerdings Jan Holldack nicht verwandeln konnte und am gegnerischen Keeper scheiterte. Die Gäste hatten in der Folge noch weitere Chancen, doch ein Treffer sollte nicht gelingen. So klatschte ein Kopfball von Lukas Frenkert an die Latte (63.). Die Bocholter agierten ab der 70. Minute in Überzahl, weil der Rödinghausener Julian Wolff wegen Meckerns die Ampelkarte sah.

Nächstes Regionalliga-Spiel am 3. Februar

Für die Spieler des 1. FC Bocholt, die trotz der Niederlage zum Jahresabschluss bislang eine famose Saison absolviert haben, geht es nun erst einmal in den Urlaub, am 4. Januar startet dann die Vorbereitung auf die restliche Saison, die für den Tabellenführer am 3. Februar mit der Partie gegen die U23 des 1. FC Köln fortgesetzt wird.

1. FC Bocholt: Fox – Stojanovic (46. Barak), Janssen (46. Mesic), Frenkert, Mayer, Akritidis (69. Lunga) – Holldack, Wellers, Shubin (75. Fejzullahu), Lorch, Fakhro (46. Schmidt).

