Bocholter Traum vom DFB-Pokal platzt in Baumberg

Bocholt Der 1. FC Bocholt, Tabellenzweiter der Regionalliga, leistet sich im Viertelfinale des Niederrheinpokals einen ganz schwachen Auftritt.

Der 1. FC Bocholt wollte bei den Sportfreunden Baumberg das Halbfinale des Niederrheinpokals erreichen. Doch der Traum vom siebten Einzug in den DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte (zuletzt 1993) platzte vorzeitig an der Sandstraße. Gegen den Tabellenführer der Oberliga Niederrhein setzte es für die „Schwatten“ vor nur rund 300 Zuschauern eine deutliche wie unter dem Strich auch verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage. Dabei hatte FC-Trainer Dietmar Hirsch wahrlich keine „B-Elf“ auf den Platz geschickt, sondern seine Mannschaft gegenüber dem 2:2 zuletzt in der Meisterschaft gegen den 1. FC Köln U23 nur auf drei Positionen verändert. Und trotzdem fanden die Gäste wenig bis gar nicht ins Spiel. Auf der anderen Seite ging der mächtig engagierte wie ambitionierte Gastgeber durch einen Kopfball aus fünf Metern von Ben Harneid nach einem Freistoß völlig freistehend in Führung (34.).

Hirsch reagierte mit vier Wechseln zur Pause, brachte u.a. Top-Tojäger Malek Fakhro für Orhan Ademi. Doch das große Aufbäumen blieb aus. Hinzu kam, dass die Baumberger noch zweimal die eklatante Standardschwäche der Bocholter per Kopf ausnutzten. Batuhan Özden (51.) und schließlich nach einem Freistoß völlig unbewacht am zweiten Pfosten Subaru Nishimura (72.) stellten auf 3:0 für den Oberligisten. Die Bocholter Offensive verzeichnete erst in der 89. Minute durch Fakhro den ersten und einzigen ernsthaften Schuss auf das Baumberger Tor.

Halbfinal-Aussicht für 1. FC Bocholt gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen hat sich erledigt

Nun dürfen die Baumberger elf Jahre nach dem großen Coup erneut vom Gewinn des Niederrheinpokals und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal träumen. Sie empfangen im Halbfinale den Regionalligisten SC Rot-Weiß Oberhausen, der damals ihr Endspielgegner war.

Die Bocholter dagegen müssen zusehen, dass der großen Euphorie am Hünting über einen möglichen Sprung in die Dritte Liga nach nunmehr fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg nicht die große Ernüchterung folgt. Zwar wäre auch der souveräne Klassenerhalt in der Regionalliga, den die „Schwatten“ ja fast jetzt schon in der Tasche haben, sicherlich aller Ehren wert, aber eine Rückrunde ohne Aussicht auf die Meisterschaft nach dieser tollen Hinrunde plus den Verstärkungen im Winter auch eine Enttäuschung. Weiter geht es in der Liga am kommenden Samstag beim FC Wegberg-Beeck.

1. FC Bocholt: Fox, Barak (46. Stojanovic), Mayer, Frenkert, Beckert, Campman (61. Hirschberger), Shubin, Mesic (46. Holldack), Lorch, Ademi (46. Fakhro), Fejzullahu (46. Assibey-Mensah).

Tore: 1:0 Harneid (34.), 2:0 Özden (49.), 3:0 Nishimura (72.).

