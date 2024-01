Dario Gerling schließt sich wieder einem Oberligisten an

Am Niederrhein Der Angreifer ist nicht der einzige Akteur, der das abgeschlagene Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter bereits zur Winterpause verlassen wird.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter konnte in den bisherigen fünf Saisonspielen magere fünf Zähler verbuchen. Die Lage in der Fußball-Landesliga ist dementsprechend aussichtslos. Daher macht das Schlusslicht schon zur Winterpause einen personellen Schnitt. Mehrere Akteure haben bereits einen neuen Klub gefunden und machen dabei teilweise sportlich sogar einen Aufstieg.

So wird sich Stürmer Dario Gerling, der bislang zehn der 15 Treffer des Tabellenletzten erzielt hat, dem Oberligisten SC St. Tönis anschließen. Dort soll der Reeser bei einem ebenfalls abstiegsgefährdeten Klub dabei mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Der 22-Jährige hat in den letzten Jahren bereits mehrfach den Klub gewechselt und war erst im Sommer vom westfälischen Oberligisten SV Schermbeck zur SV Hö.-Nie. gekommen.

Marvin Müller wechselt zum 1. FC Kleve

Auch Marvin Müller zieht es zu einem Oberligisten. Der Allrounder und langjährige Leistungsträger wird künftig das Trikot des 1. FC Kleve tragen.

Marvin Müller (Mitte) wird künftig für den 1. FC Kleve spielen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Außerdem wird Kosovar Demiri die SV Hönepel-Niedermörmter verlassen und soll nun beim Landesliga-Rivalen SGE Bedburg-Hau den Angriff beleben. Marvin Schumann und Lukas Gutenberger, die zur laufenden Saison an die Düffelsmühle gekommen waren, sind inzwischen zum Bezirksligisten Hamminkelner SV zurückgekehrt.

In Rellinghausen geht es weiter

Trotz dieser Abgänge will die SV Hö.-Nie. die Saison aber auf jeden Fall in der Landesliga beenden. So sollen auch neue Akteure bereits mit Blick auf die Bezirksliga den Kader auffüllen. Das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause wird die inzwischen von Marcel Zalewski trainierte Mannschaft am Sonntag, 11. Februar, um 15 Uhr gegen den ESC Rellinghausen absolvieren.

