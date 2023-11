Denksport für mehr als 20 Kreis Klever Schulen

Mehr als 300 Kinder und Jugendliche gingen in Uedem an die Schachbretter.

Uedem Die Kreismeisterschaften wurden auch in diesem Jahr im Uedemer Bürgerhaus ausgetragen. Aufgrund der großen Resonanz diesmal sogar an zwei Tagen.

„Schach rockt!“ - dieser Slogan auf dem T-Shirt eines Jungen traf den Nagel auf den Kopf. Über 300 Schülerinnen und Schüler von mehr als 20 Schulen im Kreis Kleve, aufgeteilt auf 65 Mannschaften, stürmten kürzlich das Uedemer Bürgerhaus, um die Schach-Kreismeister für das Jahr 2023 in fünf Altersklassen auszuspielen. Organisator Lars Günther vom Uedemer Schachklub hatte zur „Entzerrung“ das Turnier der Grundschulen auf einen zusätzlichen Tag ausgedehnt, um der Massen Herr zu werden.

Dank zahlreicher Helfer des Uedemer Klubs verliefen die Turniere problemlos. Auch die kulinarische Herausforderung, die zahlreichen Teilnehmer sowie Betreuer in der Mittagspause zu beköstigen, bewältigte das Service-Team des Bürgerhauses wie gewohnt ohne Schwierigkeiten.

Gymnasium Kalkar gewinnt in der Wettkampfklasse I

Nach insgesamt fünf Stunden standen die Kreismeister fest: In der Wettkampfklasse I (Oberstufe) gewann das Jan-Joest-Gymnasium Kalkar, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve siegte in der WK II, das Lise-Meitner-Gymnasium Geldern in der WK III und den Titel in der WK IV sicherte sich das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve. Wie fast in jedem Jahr dominierte die Brüder-Grimm-Schule Issum, diesmal mit elf Mannschaften angetreten, das Turnier der „Kleinen“ und wurde souverän Kreismeister der Grundschulen.

Im kommenden Jahr gibt es bereits die 21. Auflage

„Solch ein tolles Turnier mit so vielen Kindern und Jugendlichen unterstützen wir auch im nächsten Jahr gerne“, sagte Christian Burokas von der Sparkasse Rhein-Maas. Einer Neuauflage des Turniers sollte in 2024 also nichts im Wege stehen. Dann würde der Uedemer Schachklub bereits zum 21. Mal im Auftrag des Kreises Kleve die Schul-Schach-Kreismeisterschaften durchführen.

