Die JSG spendet für Reeser Kicker mit Handicap

Rees C-Jugend der Fußballgemeinschaft aus Rees/Haldern/Hö.-Nie. wird in diesem Jahr an der Copa Costa Brava in Blanes in Spanien teilnehmen.

Nach erfolgreicher Teilnahme der C-Jugend der JSG Rees/Hönnepel-Niedermörmter im Frühjahr 2022 werden in diesem Jahr gleich zwei Mannschaften der neuformierten JSG Rees/Haldern/Hö.-Nie. nach Spanien reisen und an der diesjährigen Copa Costa Brava in Blanes teilnehmen.

38 Nachwuchskicker fahren mit

38 jugendliche Fußballer aus der B- und C-Jugend haben sich zu diesem Turnier angemeldet. Begleitet werden die Mannschaften von einem zwölfköpfigen Betreuerteam. Da so eine Fahrt mit hohen Kosten verbunden ist, haben die Nachwuchskicker in den letzten Monaten mit dem Verkauf von Waffeln, Plätzchen, Würstchen und Weihnachtsbäumen schon einige Euros für die Mannschaftskasse eingenommen. Ein beachtlicher Betrag kam beim Sponsorenlauf zustande, bei dem die jungen Spieler insgesamt 476 Runden auf dem Platz des SV Rees absolvierten.

Spende von 333,33 Euro

Von diesen Einnahmen spendete die Jugend der Spielgemeinschaft, vertreten durch die Mannschaftskapitäne Henri Lamers und Jan-Niklas Moser sowie die Organisatoren und Trainer, jetzt 333,33 Euro an den Abteilungsleiter der Fußballer mit Handicap, Eddy Irro. Die Übergabe erfolgte am Rande der Reeser Hallenfußball-Stadtmeisterschaften für die Reserveteams.

Die Fußballer der JSG Rees/Haldern/Hö.-Nie sind weiter auf der Suche nach Spenden, um für Spanien ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine stellen zu können. Spender und Sponsoren können sich bei Jochen Lamers (Jugendleiter der SV Hö.-Nie.) melden unter jochen-lamers@gmx.de.

