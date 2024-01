Emmericher Formel-1-Pilot Hülkenberg bekommt neuen Chef

Emmerich Der Emmericher Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg bekommt beim Haas-Rennstall überraschend einen neuen Chef

„Beben“, „Paukenschlag“ oder einfach nur ein „Knall“: Das neue Formel-1-Jahr hat für Nico Hülkenberg mit einer großen Überraschung begonnen. Denn der Emmericher bekommt bei seinem Rennstall Haas einen neuen Chef, das US-Team hat sich nach zehn Jahren überraschend von Günther Steiner getrennt. Und das nur rund 50 Tage vor dem ersten Rennen der neuen Saison.

„Ich möchte mich bei Günther Steiner für seine harte Arbeit in den letzten zehn Jahren bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute“, sagte Teambesitzer Gene Haas - und machte dann aber auch unmissverständlich klar, warum der Italiener gehen musste. Schließlich habe sein Nachfolger Ayao Komatsu laut Mitteilung nun den „Auftrag, das Potenzial des Teams durch die Förderung der Mitarbeiter sowie strukturelle Prozesse und Effizienz zu maximieren“, wie es hieß. Dies traute Haas Steiner offenbar nicht mehr zu, zu groß waren die Rückschläge zuletzt.

Günther Steiner ist nicht mehr Teamchef bei Haas. Foto: DARRON CUMMINGS / dpa

Nico Hülkenberg wünscht Steiner über die sozialen Medien „alles Gute“

Hülkenberg wünschte Steiner über die sozialen Medien „alles Gute“ und sprach ihm seinen Dank aus: „Für dein Vertrauen, deine Freundschaft und die Möglichkeit, wieder in der Formel 1 zu fahren. Du bist definitiv eine Persönlichkeit“.

Hülkenberg und sein Teamkollege Kevin Magnussen (Dänemark) hatten in der Saison 2023 zusammen nur zwölf Punkte geholt, das bedeutete den letzten Platz für Haas in der Konstrukteurs-WM. 2021 hatten Mick Schumacher und Nikita Mazepin sogar keinen einzigen WM-Punkt einfahren können. „Es war klar, dass wir als Organisation unsere Leistungen auf der Strecke verbessern müssen“, sagte Haas: „Wir hatten einige Erfolge, aber wir müssen beständig Ergebnisse liefern“. Ziel sei es schließlich, „in der Formel 1 richtig mitzuhalten.“

Ayao Komatsu ist neuer Teamchef bei Haas und damit auch für Nico Hülkenberg. Foto: IMAGO/Andy Hone / imago/Motorsport Images

Steiner erlangt durch Netflix-Serie Kultstatus bei den Fans

Dennoch kommt die Trennung von Haas überraschend, entsprechend fielen die Schlagzeilen in den Medien und Fachportalen aus. Steiner hatte das Haas-Team seit 2014 aufgebaut und den Formel-1-Einstieg zwei Jahre später vorbereitet. Durch die Netflix-Serie „Drive to Survive“ und seine Wutausbrüche erlangte er zuletzt Kultstatus im Fahrerlager und stieg zum Publikumsliebling auf. Als Schumacher in den Jahren 2021 und 2022 für Haas fuhr, fiel der 58-Jährige immer wieder auch mit teils großer Kritik an dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auf.

Komatsu steht seit 2016 bei Haas unter Vertrag, zuletzt war der Japaner leitender Renningenieur - nun soll er konstant für Erfolge sorgen. Und dafür das Auto endlich schneller machen. Viel Zeit bleibt nicht: Hülkenberg und Co. fahren schon am 2. März beim Großen Preis von Bahrain um die ersten WM-Punkte in diesem Jahr.

