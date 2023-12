Europareise ist für Robin Gosens mit Union Berlin beendet

Emmerich Der Nationalspieler aus Emmerich unterliegt mit den Köpenickern im voll besetzen Berliner Olympiastadion erneut unglücklich gegen Real Madrid.

Für Robin Gosens ist mit Union Berlin die Europareise beendet. Der Emmericher unterlag mit den Köpenickern in der Champions League gegen Real Madrid mit 2:3. Damit beenden die Berliner die Gruppenphase auf dem letzten Platz und sind aus dem internationalen Geschäft ausgeschieden.

Kopfballchance nach der Pause

„Wir werden alles reinhauen und unser Leben nochmal auf dem Platz lassen“, hatte Gosens vor dem Match gesagt. Und das tat seine Mannschaft dann auch. Wie schon bei der unglücklichen Niederlage im Hinspiel agierten die „Eisernen“ gegen die „Königlichen“ vor 73.420 Zuschauern im ausverkauften Berliner Olympiastadion auf Augenhöhe und gingen dann auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Kevin Volland in Führung. Kurz nach der Pause hatte dann Robin Gosens die Chance auf 2:0 zu erhöhen, köpfte aber am Tor vorbei. Doch dann drehte Real-Angreifer Joselu mit einem Doppelpack das Spiel (61., 73.).

Gosens wird nach 75 Minuten ausgewechselt

Anschließend war für Robin Gosens Schluss und der Emmericher musste ab der 75. Minute das Geschehen von der Bank aus verfolgen. Er sah dann, wie Alex Kral für Union zum 2:2 ausgleichen konnte (85.), doch kurz vor Schluss traf Dani Ceballos zum Sieg für die Madrilenen.

Am Samstag geht es zum VfL Bochum

Nun können sich die Berliner voll auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren, in der zuletzt mit dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine lange Durststrecke beendet wurde. Unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica agierte Robin Gosens zuletzt sehr offensiv als Flügelspieler auf der linken Seite. Nun will der 29-jährige Nationalspieler auch zum Erfolg beitragen, wenn es für Union am Samstag nicht weit entfernt von seiner Heimat zum Tabellennachbarn VfL Bochum gehen wird.

