FKB Emmerich: Neuzugang erzielt gleich 34 Punkte

Emmerich Die personell dünn besetzten Hausherren müssen sich trotz einer starken Leistung dem Spitzenreiter aus Uerdingen mit 58:65 geschlagen geben.

Eine knappe Niederlage musste die Mannschaft des FKB Emmerich in der Basketball-Bezirksliga gegen den SC Bayer 05 Uerdingen 3 hinnehmen. Im Duell mit dem Spitzenreiter konnten die Hausherren drei der vier Viertel für sich entscheiden, unterlagen aber mit 58:65.

Starkes Debüt von Hamid Reza Safari

Während die Gäste aus Krefeld in der Nachholpartie mit einem vollen Aufgebot von zwölf Spielern angereist waren, fehlten bei den Emmerichern Niklas Dachmann, Mart Frisch und Enrico Boche, so dass nur sieben Akteure zur Verfügung standen, die dann auch fast alle durchspielen mussten. „Zudem waren wir körperlich klar unterlegen“, konstatierte FKB-Coach Marco Frisch, der allerdings mit Hamid Reza Safari einen neuen Spieler erstmals einsetzen konnte. Der junge Guard erzielte dann auch gleich 34 Punkte und zeigte, dass er eine echte Verstärkung für das Team ist.

Drittes Viertel geht klar an die Gäste

Die Emmericher Mannschaft fing gut an und lag nach dem ersten Viertel mit 14:9 vorn, zur Pause stand es dann 29:23. Dann allerdings ging der dritte Spielabschnitt klar an die Gäste, die in dieser Phase vor allem immer wieder Dreier versenkten und vor dem Schlussviertel mit 54:44 führten.

Emmericher Aufholjagd wird nicht belohnt

Als die Emmericher mit 47:62 hinten lagen (36.), schien das Match gelaufen, doch elf Zähler in Folge zum 58:62 machten das Spiel doch noch einmal spannend. In der Schlussminute kamen dann aber nur noch die Uerdinger zu drei Zählern und die Emmericher mussten sich mit der Niederlage abfinden. „Die Jungs haben alles gegeben und hatten am Ende teilweise Krämpfe. Wir waren trotz der knappen Besetzung mit dem Gegner, der sehr aggressiv gespielt und auch vier absichtliche Fouls kassiert hat, auf Augenhöhe. Die Niederlage ist am Ende unglücklich“, resümierte Frisch.

Am kommenden Samstag beim Willicher TV

Für die Emmericher, die Tabellenfünfter sind, geht es am kommenden Samstag weiter, wenn um 18 Uhr das Auswärtsspiel beim Willicher TV auf dem Programm steht.

FKB Emmerich: Damen (4), Schmenk, Seyrek, Safari (34), Overman (2), B. Frisch (11), Janßen (7).

