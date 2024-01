Halderner Ausdauersportler trotzen den eisigen Temperaturen

Haldern 32 Aktive des Lauftreffs starteten beim Wesel-Marathon. Trotz schwieriger Bedingungen schafften es alle ins Ziel und erzielten gute Ergebnisse.

Nach vier Jahren Pause wurde die zweite Ausgabe des Wesel-Marathons ausgetragen. Bei solch einer Veranstaltung in der Nachbarschaft ließ es sich auch eine größere Truppe vom Lauftreff des SV Haldern nicht nehmen, mitzumachen. Es hatten sich sogar noch ein paar mehr angemeldet, aber jahreszeitbedingt gab es Krankheitsausfälle und zwei Lauftreffler hatten mit Wasser im Keller auch andere Probleme.

Strecke rund um den Weseler Auesee

Doch da einige Startplätze intern weitergegeben werden konnten, gingen 32 Aktive im Trikot des Halderner Lauftreffs auf die Strecke rund um den Auesee. Drei absolvierten den Marathon, acht den Halbmarathon, drei den Halbmarathon als Walking und zusätzlich waren eine Marathon-Staffel sowie fünf Halbmarathon-Staffeln am Start.

Nach dem Dauerregen kam nun allerdings der Frost. Bitterkalt war es, als sich die Gruppe zum Fototermin vor dem Banner für den im Juni anstehenden Halderner Volkslauf traf. „Doch wenn man einmal auf der Strecke war, war es auszuhalten“, berichtete Christian Mai.

Heike Marciniak auf Platz eins in ihrer Altersklasse

Alle Aktiven vom Lauftreff kamen ins Ziel und es sprangen dabei sogar einige gute Platzierungen heraus. Beim Halbmarathon holte Heike Marciniak den ersten Platz in der Altersklasse W55, Willi Alders wurde Zweiter in der Altersklasse M70. Beim Walking-Halbmarathon schafften es sogar alle drei Starter des Vereins aus dem Lindendorf ganz weit nach vorne. Birgit Fischer und Dieter Bauhaus belegten in der Gesamtwertung zeitgleich den vierten und fünften Platz, womit sie jeweils Sieger ihrer Altersklassen W60 bzw. M60 wurden. Und gar als Erster der Gesamtwertung trug sich Stefan Rüter in die Siegerliste ein.

Halderner Volkslauf am 23. Juni

Die Anmeldung für den 21. Halderner Volkslauf am Sonntag, 23. Juni 2024, ist inzwischen freigeschaltet. Wer dabei sein möchte, kann sich unter taf-timing.de bereits einen Startplatz sichern. Es wird in diesem Jahr auch wieder einen Halbmarathon geben.

