Halderner Mountainbiker läuten in Bocholt die Saison ein

Bocholt Zu Beginn des Jahres starten immer viele Aktive aus dem Lindendorf bei der Bocholter Winterrennserie. Die ersten Rennen wurden jetzt absolviert.

Auch in diesem Jahr nehmen mehrere Mitglieder der RG Haldern 03 an der traditionellen Bocholter Winterrennserie teil. Bei frostigen Temperaturen und eisigem Wind gingen jetzt wieder junge und erfahrene Sportlerinnen und Sportler am ersten Wertungstag auf die Mountainbike-Strecken an der alten Rennbahn. „Der RC 77 Bocholt hat die Veranstaltung wie immer hervorragend vorbereitet und bietet Aktiven und Besuchern ein tolles Radsportevent“, sagt Volker Maas, Vorsitzender der RG Haldern 03.

Schon der Nachwuchs des Teams aus dem Lindendorf überzeugte durch tolle Leistungen. In der Wertungsklasse U 9 fuhr Tony Heinen auf einen starken fünften Platz, direkt hinter ihm folgte sein Freund Lars Kersten auf Rang sechs. Ben Schnieder belegte Platz acht und Johann Cornelißen Platz 13.

Konrad Schürmann, einer der jungen Fahrer im Halderner Team, fuhr in der Altersklasse U11 auf Rang neun. Foto: NRZ

In der durchaus schon professionell auftretenden Altersklasse U 11 fuhr der talentierte Konrad Schürmann auf Platz neun, sein Halderner Vereinskollege Phil Bintzik erreichte Rang 17.

Paula Cornelißen wurde in der AK U 13/weiblich Siebte, Fiete Jöhren musste als Fahrer der U13/männlich nach technischem Defekt vorzeitig aufgeben.

Schnelle und anspruchsvolle Rennen

Die Altersklasse U 15 lieferte sich schon ein Rennen, dass richtig schnell und technisch sehr anspruchsvoll war. Jannis Spronk, der aktuell der Führende des NRW-Cross-Cup ist, überquerte auf Platz elf die Ziellinie, Marie Maas wurde in der AK U 15/weiblich Dritte.

In der Altersklasse U 17 fuhr Constantin Coenen (gleichzeitig Mitglied in der RG Haldern 03 und RRG Kleverland) auf einen bemerkenswerten dritten Platz. Hinter ihm folgte der in Wesel wohnende Tyler Herzog auf Platz neun.

Jasmin Willemsen siegt bei den Seniorinnen II

Bei den Frauen siegte in der AK Seniorinnen II Jasmin Willemsen, die auch regelmäßig den Nachwuchs der RG Haldern 03 trainiert.

Im Hauptrennen ging es wie üblich sehr rasant zu. Bei sehr starker Konkurrenz fuhr Sebastian Telaak auf den 19. Platz, hinter ihm folgten Pascal Schlebusch auf Platz 25 und Carsten Krüger auf Platz 52.

An den kommenden beiden Sonntagen wird die Rennserie in Bocholt fortgesetzt.

