Herbstmeister 1. FC Bocholt will Heimnimbus wahren

Der Spitzenreiter will gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach in der Erfolgsspur bleiben. Anstoß am Hünting ist am Samstag um 14 Uhr.

Die Heimbilanz des 1. FC Bocholt ist in der Hinrunde der Fußball-Regionalliga West fast makellos. Sieben Siege und zuletzt lediglich ein torloses Unentschieden gegen den 1. FC Düren stehen auf der Habenseite des Spitzenreiters, der sich seit Wochen als homogene und erfolgreiche Einheit präsentiert.

1. FC Bocholt ist seit 13 Partien ungeschlagen

Mit einem weiteren positiven Auftritt am heimischen Hünting will der Liga-Primus, der seit inzwischen 13 Partien ungeschlagen ist, nun die imposante Serie amletzten Hinrunden-Spieltag fortsetzen. Gegner ist am Samstag um 14 Uhr die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Egal wie das Match ausgeht, die Bocholter werden angesichts von momentan vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Fortuna Köln auch nach den 90 Minuten auf Platz eins stehen und damit die Herbstmeisterschaft feiern. Dass in der kommenden Saison in Bocholt vielleicht sogar in der Dritten Liga gekickt wird, ist längst keine Utopie mehr, wobei aktuell keiner der FC-Akteure einen Vertrag für die Spielklasse besitzt.

Im personellen Bereich sei Stand jetzt im Winter nichts geplant, geht Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Bocholt, nicht davon aus, dass zur zweiten Serie signifikante Veränderungen im Kader vorgenommen werden.

Gladbacher Reserve ist in der Defensive anfällig

Gegen die Zweitvertretung aus Mönchengladbach wird der Gastgeber sicherlich favorisiert ins Match gehen, muss aber auf die starke Offensive des Gegners aufpassen, die in 15 Spielen bereits 32 Treffer geschossen hat, nur die U23 des 1. FC Köln ist da knapp besser (33).

Das klingt nach Spektakel. Der Bocholter Trainer Dietmar Hirsch angesichts der vielen geschossenen und kassierten Treffer des Gegners

Auf der anderen Seite präsentieren sich die momentan auf Rang 13 stehenden „Fohlen“ in der Abwehr recht anfällig, haben schon 34 Tore kassiert. „Das klingt nach Spektakel“, geht der Bocholter Trainer Dietmar Hirsch, der in den 90er Jahren selbst für die Borussia als Profi am Ball war und heute auch noch ab und an in der Weisweiler-Traditionself kickt, davon aus, dass beim Aufeinandertreffen am Samstag auch Tore fallen werden. Trainert wird die Reserve des Bundesligisten von Eugen Polanski, der vor einigen Tagen ein Angebot von Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück vorliegen hatte, das er aber ausschlug.

Jan Holldack ist gesperrt

Beim 1. FC Bocholt wird Jan Holldack aufgrund der fünften gelben Karte gegen Mönchengladbach fehlen, dafür ist der zuletzt rotgesperrte Ali Barak wieder dabei.

