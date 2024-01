Lauftreff Haldern: Leitungsteam bedankt sich bei den Helfern

Haldern Auch in diesem Jahr blickte die engagierte Gruppe aus dem Lindendorf mit einer Feier auf zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück.

Seit etlichen Jahren bereits blickt der Lauftreff des SV Haldern im Januar auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Einst wurde diese Feier im Wesentlichen dazu ins Leben gerufen, um sich bei den Helfern des Halderner Volkslaufes zu bedanken. Aber natürlich ließ man auch die sportlichen Erfolge und die gemeinsam verbrachten Ereignisse aus 2023 Revue passieren.

Foto-Show erinnert an Veranstaltungen

In einer Fotoshow wurde insbesondere an die besuchten Laufveranstaltungen wie die Winterlaufserie in Duisburg, den Halbmarathon in Flüren, den Citylauf in Bocholt, die Marathonläufe in Mainz, Hamburg und Duisburg oder den Sylvesterlauf in Pfalzdorf erinnert. Aber auch an das gemeinsame Laufwochenende in Essen, das Grillfest zwischen zwei Fußballplätzen, an die Weihnachtsfeier sonntagmorgens in einer Umkleidekabine des Lindenstadions und natürlich an den Halderner Volkslauf.

Eine personalisierte Tasse als Dankeschön

Damit nicht zu viele Arbeiten auf wenigen Schultern zu lasten, werden beim Lauftreff schon seit mehreren Jahren auch viele vermeintlich kleine Zusatzarbeiten auf zahlreiche Schultern verteilt. Egal ob das ABC-Training bzw. die Aufwärmübungen vor dem Laufen am Sonntagmorgen, die Mitgliederverwaltung, die Pressearbeit oder auch das Organisieren dieses „Jahresrückblicks“. Alle, die solche „kleinen Ehrenämter“ übernommen haben, wurden jetzt vom Leitungsteam des Lauftreffs mit einer Tasse als Dankeschön überrascht, die mit Lauftreff-Logo und dem jeweiligen Namen bedruckt war.

Verlsoung mit 23 Geschenktüten

Ein Höhepunkt des Abends war eine Verlosung für die knapp 50 Anwesenden. Zu gewinnen waren 23 Geschenktüten mit vielen interessanten und nützlichen Laufaccessoires sowie Geschenken für den Alltag. Später wurde noch bis weit nach Mitternacht gefeiert, erzählt und vor allem viel gelacht.

Nächster Volkslauf am 23. Juni

Aber man schaute auch ein wenig in die Zukunft. Denn am Sonntag, 23. Juni 2024, findet der nächste Halderner Volkslauf statt. Die Anmeldung dafür ist bereits freigeschaltet. Unter www.taf-timing.de sind weitere Informationen erhältlich und man kann sich dort auch direkt anmelden.

