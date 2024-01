Marc Beckert ist nun Kapitän beim 1. FC Bocholt

Marc Beckert wird den Regionalliga-Spitzenreiter aus Bocholt in der weiteren Saison als Kapitän aufs Spielfeld führen.

Bocholt Der aus Kleve-Rindern stammende 32-Jährige folgt auf Noah Salau. Spitzenreiter hat Türkei-Trainingslager beendet. Nächstes Testspiel in Sonsbeck.

Marc Beckert fungiert künftig als Kapitän beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Bocholt. Der bisherige Stellvertreter folgt auf Noah Salau, der nach einer längeren Verletzung seinen Stammplatz beim aktuellen Spitzenreiter verloren hat. Aufgrund des Ausfalls hatte Beckert auch schon in der Hinrunde zumeist die Binde getragen. Jan Holldack bekleidet nun den Posten des Vizekapitäns.

Der dienstälteste Akteur beim 1. FC Bocholt

Beckert ist derzeit der dienstälteste Akteur beim 1. FC Bocholt, bereits seit 2015 schnürt der 32-Jährige die Fußballschuhe für die „Schwatten“. Nachdem der aus Kleve-Rindern stammende Akteur unter Trainer Marcus John zeitweise nicht mehr erste Wahl war, gehört er als Rechtsverteidiger jetzt wieder zu den Leistungsträgern am Hünting - und das wurde nun von den Bocholter Verantwortlichen auch durch die offizielle Beförderung zum Spielführer honoriert.

Trainer Hirsch ist mit dem Trainingslager zufrieden

Inzwischen zurück ist der 1. FC Bocholt vom einwöchigen Trainingslager in der Türkei, in dem intensiv gearbeitet wurde und zwei überzeugende Testspiele gegen Viktoria Köln (4:1) und KVC Westerlo (2:2) absolviert wurden. Trainer Dietmar Hirsch zeigte sich dann auch sehr zufrieden mit dem Engagement aller Akteure und den Bedingungen auf der Sportanlage in Lara.

Nun findet das Training wieder in Bocholt statt, das allerdings von den Wetterbedingungen abhängt. Auch Übungseinheiten im niederländischen Aalten auf Kunstrasen könnten daher möglich sein. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet der 1. FC Bocholt am kommenden Samstag um 14 Uhr beim Oberligisten SV Sonsbeck, am Samstag darauf geht es dann zum SV Straelen.

