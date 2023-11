Neuer Sportlicher Leiter beim SV Rees

Der SV Rees belegt in der Kreisliga B derzeit den siebten Tabellenplatz. Die weiteren personellen Weichen für die kommende Saison sollen in den nächsten Wochen gestellt werden.

An der Ebentalstraße gibt es einen personellen Wechsel bei den Fußballern. Außerdem hat der Verein ab dem 1. Januar 2024 eine neue Abteilung.

Beim SV Rees gibt es einen neuen Sportlichen Leiter für die Fußballmannschaften. Willi van Emmerloot wird diese Aufgabe ab sofort übernehmen. Aktuell trainiert der 79-Jährige noch die Reserve der Grün-Weißen in der Kreisliga C und wird das wahrscheinlich auch noch bis zum Ende dieser Spielzeit parallel fortführen.

„Wir sind froh, dass Willi dem Verein in einer anderen Funktion erhalten bleibt. Er freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe, bei der er vor allem das Bindeglied zwischen den Spielern und dem Vorstand sein soll. Willi hat viele Kontakte im Fußballbereich und wird auch mir einige Arbeit abnehmen“, sagt Bernd Franken, Vorsitzender des SV Rees.

Freuen sich auf die weitere Zusammerarbeit beim SV Rees: Der künftige Sportliche Leiter Willi van Emmerloot (l.) und der Vorsitzende Bernd Franken. Foto: NRZ

„Unsere aktuelle sportliche Situation als Tabellensiebter in der Kreisliga B ist sicherlich nicht ganz befriedigend. In der kommenden Saison wollen wir wieder etwas mehr angreifen. Mittelfristig ist unser Ziel die Rückkehr in die Kreisliga A“, hofft Franken, dass für das nächste Jahr einige Akteure hinzugewonnen werden können, die eine Verstärkung darstellen. Auch mit Trainer Uwe Landman wird bezüglich eines weiteren Engagements in den nächsten Tagen gesprochen.

Neue Boule-Abteilung ab Januar 2024

Dank des Kunstrasenplatzes gibt es beim SV Rees inzwischen auch in den Wintermonaten beste Bedingungen. „Es wird künftig aber noch einiges mehr auf unserer Anlage los sein“, berichtet der Vorsitzende. Denn inzwischen wird an der Ebentalstraße auch Boule gespielt. Die etwa 30 Mitglieder der Boulefreunde Reeser Kugel 2006 werden sich ab dem 1. Januar 2024 dem SV Rees anschließen und eine neue Abteilung bilden. „Auf dem bisherigen Gelände an der Stadtmauer gab es keine sanitären Anlagen, daher war der Boule-Verein offen für eine Veränderung und inzwischen sind bereits drei Bahnen bei uns entstanden“, erläutert Franken. Gebaut wurden die Spielflächen auf einem Stück des Parkplatzes, der Zaun des Vereinsgeländes wurde anschließend versetzt.

Gespräche mit dem TV Rees

Des Weiteren befinden sich die Verantwortlichen des SV Rees derzeit in Gesprächen mit der Stadt und dem TV Rees, der in absehbarer Zeit gerne Leichtathletik auf dem Areal an der Ebentalstraße betreiben möchte, da der Sportplatz an der Lindenallee nicht mehr zeitgemäß ist, dort aber auch nicht mehr investiert wird. „Es wird gerade ausgelotet, was da bei uns möglich ist“, kann sich Franken gut vorstellen, dass der Turnverein ebenfalls an der Ebentalstraße heimisch wird.

