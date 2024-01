Neuzugang beim 1. FC Bocholt trägt die Nummer 80

Bocholt Tabellenführer macht zweiten Winterneuzugang klar und verpflichtet Raphael Assibey-Mensah. Am Sonntag geht es zum Trainingslager in die Türkei.

Der 1. FC Bocholt hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den zweiten Zugang in der Winterpause fix gemacht. Raphael Assibey-Mensah wird künftig für den Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga West spielen. Der Offensivakteur kommt vom Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz. Dort erzielte der 24-Jährige mit ghanaischen Wurzeln zuletzt in 17 Pflichtspielen sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Stärken im Eins-gegen Eins

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagt: „Ich bin froh, dass sich Raphael Assibey-Mensah trotz vieler anderer Offerten letztendlich für uns entschieden hat. Das ist auch ein Beweis dafür, was für ein Standing wir als 1. FC Bocholt uns mittlerweile erarbeitet haben. Er wird uns mit seiner Qualität sehr weiterhelfen, insbesondere mit seinen Stärken im Eins-gegen-Eins, seinem unbedingten Willen, in die Tiefe zu gehen, und auch im Abschluss.“

Assibey-Mensah erhält beim 1. FC Bocholt die Rückennummer 80 und wird bereits am Sonntag mit der Mannschaft ins einwöchige Trainingslager in die Türkei fliegen. Mit Nicolas Hirschberger ist dann auch der zweite Neuling mit an Bord.

Testspiel am Freitag beim SV Meppen

In der Türkei sind zwei Testspiele vereinbart, am 9. Januar gegen den Drittligisten Viktoria Köln und am 12. Januar gegen den belgischen Erstligisten KV Westerlo. Zuvor bestreitet die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch am Freitag um 17 Uhr noch ein Freundschaftsspiel beim Nord-Regionalligisten SV Meppen.

