Nico Hülkenberg fordert bessere Lösungen für 2024

Auch im letzten Formel 1-Saisonrennen in Abu Dhabi fährt der Emmericher im unterlegenen Auto hinterher. Der 36-Jährige hofft auf Fortschritte.

Auch im letzten Formel 1-Rennen des Jahres gab es für Nico Hülkenberg nichts zu holen. In Abu Dhabi landete der Emmericher auf Platz 15 und verpasste die Punkteränge im Haas deutlich. Damit zeigte sich erneut, dass der Haas nicht konkurrenzfähig ist. „Wir haben einfach nicht den Speed, um mithalten zu können“, sah der 36-Jährige auch auf dem Yas Marina Court die meisten Konkurrenten nur von hinten und beendete den letzten Auftritt in seiner Comeback-Saison mit einer weiteren Enttäuschung, wobei Hülkenberg im Qualifying mit Platz acht zunächst noch ein starkes Ergebnis im unterlegenen Auto erzielt hatte.

In Abu Dhabi reichte es für Nico Hülkenberg erneut nur zu Platz 15. Foto: Kamran Jebreili / dpa

Hülkenberg war im Wüstenstaat erneut in der alten Ausbaustufe des VF-23 unterwegs, nachdem das im Oktober in Austin an den Start gebrachte Update seines Teams keinerlei positive Effekte hatte. „Ein Update sollte eigentlich ein paar deiner Probleme lösen. Das ist aber nicht der Fall“, bemängelte Hülkenberg zum wiederholten Mal die fehlenden Fortschritte an den Boliden des US-amerikanischen Rennstalls, für den Nico Hülkenberg auch im nächsten Jahr als einziger Deutscher im Feld in der Königsklasse antreten wird. „Die zweite Saisonhälfte war wirklich hart. Wir müssen uns aufraffen und bessere Arbeit leisten“, fordert der erfahrene Pilot Lösungen für 2024. Vor allem der enorme Reifenverschleiß in den Rennen war die große Achillesferse des Wagens.

Letzter Platz in der Konstrukteurswertung

Allerdings geht der Haas-Rennstall gleich wieder mit einer Hypothek ins nächste Jahr. Denn durch den letzten Platz in der Konstrukteurswertung 2023 - Hülkenberg und Teamkollege Kevin Magnussen holten in 22 Rennen magere zwölf Punkte - fehlen auch finanzielle Mittel. So bekommt Haas nur sechs Prozent des Preisgeldtopfs, das sind geschätzte 55 Millionen Euro. Zum Vergleich: das Weltmeister-Team Red Bull erhält etwa 128 Millionen Euro. ​

Neue Saison beginnt Anfang März in Bahrain

Haas ist beim Nachsaison-Test von Abu Dhabi während dieser Woche das einzige Team, das keinen Stammfahrer einsetzt. Die Formel 1-Saison 2024 wird am 2. März in Bahrain starten. Grundsätzlich habe er „Bock auf mehr“, freut sich der Emmericher trotz aller Widrigkeiten in diesem Jahr auf eine weitere Saison in der Formel 1.

