Rees: Großes Hallenturnier für den Nachwuchs am Wochenende

Die F-Jugend des Gastgebers freut sich schon auf ihr Turnier am Samstag in Rees.

Rees Die JSG Bienen-Millingen richtet gleich sechs Turniere mit 49 Mannschaften in der Halle am Westring in Rees aus.

Fußball draußen ist trotz aller Kunstrasenplätze witterungsbedingt im Moment keine wirkliche Alternative. Aber die Verantwortlichen der JSG Bienen-Millingen hatten offensichtlich mit dem Termin für ihr großes Hallenturnier am kommenden Wochenende den richtigen Riecher. Denn für die sechs Turniere in der Halle am Westring in Rees haben sich in kurzer Zeit gleich 49 Mannschaften angemeldet.

Los geht’s am Samstag um 9 Uhr mit der E-Jugend mit acht Mannschaften. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften, anschließend finden die Halbfinals und die beiden Finalspiele statt. Ab 12.30 Uhr greifen die F-Junioren in neuer Spielform im Fair-Play-Modus ein, d.h., dass es u.a. keine Finalspiele gibt. Um 15.30 Uhr treten die D2-Mannschaften an, neben dem Gastgeber spielen TuB Mussum, SV Hamminkeln und JSG Haffen-Mehr-Mehrhoog in Gruppe A sowie der 1. FC Bocholt, TuS Stenern, JSG Wertherbruch/Werth und die JSG Haldern/Rees-Hö.-Nie. in Gruppe B mit anschließenden Finalspielen. Gegen 18.30 Uhr sollte der Turniersieger feststehen.

Am Sonntagmorgen starten die U13-Mädchen des Gastgebers mit gleich zwei Teams im Modus Jeder-gegen-Jeden, mit den Vertretungen aus Krechting, Mussum/Wertherbruch, Brünen I und II und Olympia Bocholt. „Wir freuen uns besonders für die Mädchen, die aufgrund ihres Statutes als einzige Reeser Mädchenmannschaft nicht an den Stadtmeisterschaften teilnehmen konnten. Und dass das Team gleich zwei Mannschaften aufbieten kann, ist ein gutes Zeichen für die Attraktivität des Mädchenfußballs in Rees“, so BW Bienens Jugendleiter Uli Doppstadt.

Voll wird die Halle bestimmt zur Mittagszeit, wenn ab 13 Uhr zehn Bambini-Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander antreten. Für einige wird es noch neu sein, aber schon seit zwei Jahren wird dort in der neuen Spielform auf vier Minitore je Spielfeld gespielt. Den Abschluss des Hallenturniers bestreiten die D1-Mannschaften, gemeldet sind nahezu die gleichen Teams wie beim D2-Turnier, mit einer Ausnahme: BW Dingden spielt statt TuS Stenern. Auch hier dauert ein Spiel zehn Minuten und es wird ein Sieger ausgespielt, der gegen 18.15 Uhr feststehen sollte.

Für das leibliche Wohl aller Beteiligten und der Zuschauer ist gut gesorgt: Neben Kaffee und Kuchen wird es auch ein herzhaftes Angebot geben. Zudem gibt es wie immer bei der JSG Bienen-Millingen für die Kinder Obst umsonst.

