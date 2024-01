Der Reeser Schwimm-Club beim Deutschen Mannschaftswettbewerb in Duisburg.

Schwimmen Reeser SC startet in Duisburg erfolgreich in die Saison

Rees Die Aktiven des Reeser Schwimm-Club haben das Sportjahr 2024 mit einer Teilnahme am Deutschen Mannschaftswettbewerb eröffnet.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des Reeser Schwimm-Club haben das Sportjahr 2024 mit einer Teilnahme am Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) in der Bezirksklasse eröffnet. Anders als bei üblichen Vergleichswettkämpfen werden beim Liga-Wettbewerb der Schwimmer im Bezirk Ruhrgebiet im Schwimmverband NRW alle Strecken bis hoch zu den 1.500 Meter Freistil von jeweils zwei Schwimmern geschwommen. Die erbrachten Leistungen werden „bepunktet“ und fließen in die Gesamtmannschaftswertung ein.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 12.060 belegten die Reeser Damen Platz vier in der Gesamtwertung. Die Herren erschwommen 10.916 Punkte und belegten Rang fünf in der Herrenwertung. Beide Teams sicherten sich mit den erbrachten Leistungen den Klassenerhalt. Für den Reeser SC waren folgende Schwimmerinnen und Schwimmer im Duisburger Hallenbad Töppersee am Start: Julen und Lias Albers, Paula Böing, Judit Bongers, Charlotte Dirkes, Emilia Dyck, Lorenz Flaswinkel, Arvid von der Gabelentz, Paul Hegmann, Hannah Hövelmann, Amalia Imgrund, Noel Kornas, Tomtheo Linderoth, Maya und Marius Lodewick, Antonia und Emily Pintzke, Antonia und Laurent Schönau, Ida Stiller, Jule Tiggelbeck, Laurens Vennemann und Lisa Verhoeven.

