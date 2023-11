SV Haldern richtet die Reeser Titelkämpfe in der Halle aus

In Rees ermitteln die ersten Mannschaften, hier Nick Scholten vom SV Haldern (r.) und Philipp Buckermann von BW Bienen, wieder am ersten Januar-Wochenende den Titelträger.

Rees Gekickt wird in der Dreifachsporthalle am Westring im Dezember und Januar. Spielgemeinschaften sorgen im Nachwuchsbereich für Probleme.

Auch in Rees wird es in diesem Winter wieder Budenzauber geben. Die vom Stadtsportverband veranstalteten Hallenfußball-Stadtmeisterschaften steigen traditionell im Dezember und Januar. Den Anfang in der Dreifachsporthalle am Westring machen wie immer die Nachwuchsmannschaften. Dort werden die Turniere vom 15. bis zum 17. Dezember ausgetragen. Los geht es am Freitagabend mit dem Wettkampf der A-Junioren. Am Samstag sind dann die D-Junioren, C-Junioren und und B-Junioren aktiv. Zum Abschluss am Sonntag kicken die E-Junioren, F-Junioren und die Bambini.

Allerdings gibt es bei den Jugend-Turnieren, die diesmal vom SV Haldern ausgerichtet werden, schon bei der Organisation einige Schwierigkeiten. Denn seit dieser Spielzeit bilden die Lindendörfler in einigen Altersklassen eine Spielgemeinschaft mit den Nachbarn SV Rees, Fortuna Millingen und Blau-Weiß Bienen. Was draußen positive Effekte hat, sorgt in der Halle für Probleme, denn auch hier muss mit den gemischten Teams gekickt werden. Das hat zur Folge, dass es beispielsweise bei den ältesten Nachwuchskickern eine A1- und eine A2-Auswahl der vier Vereine geben wird sowie als drittes Team die JSG Haffen-Mehr/Mehrhoog.

Nachwuchsturniere verlieren an sportlichem Wert

„Generell ist es so, dass man in allen Klassen, in denen es Mannschaften gibt, die am Regelspielbetrieb teilnehmen, auch einen Sieger ermitteln möchte. Doch meine persönliche Meinung ist, dass es den Aufwand unter diesen Voraussetzungen nicht mehr rechtfertigt, denn durch die gemischten Mannschaften verliert das Turnier sicherlich an sportlichem Wert“, erklärt der Halderner Jugendobmann Dietmar Abel. „Ich denke, dass man für die Zukunft andere Formate finden muss, um dem Event einer Stadtmeisterschaft gerecht werden zu können.“

Es wird immer schwieriger, den Charakter einer Stadtmeisterschaft aufrecht zu erhalten, wenn die Statuten es nicht hergeben. Dietmar Abel

Denn auch bei den Jüngsten lässt sich kein richtiger Stadtmeister ausspielen. Da die Durchführungsbestimmungen des Westdeutschen Fußballverbandes gelten, dürfen bis zu den E2-Junioren keine Sieger ermittelt werden. „Dort sollen alle gleich behandelt werden, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber es wird immer schwieriger, den Charakter einer Stadtmeisterschaft aufrecht zu erhalten, wenn die Statuten es nicht hergeben“, so Abel.

Haffen-Mehr ist Titelverteidiger bei den Herren

Anders sieht es hingegen bei den Senioren aus, die ihre Titelträger am ersten Januar-Wochenende am Westring ausspielen. Am Samstag, 6. Januar 2024, werden zunächst wieder die Reservemannschaften ab 12 Uhr an den Start gehen, am Sonntag sind dann die ersten Mannschaften ebenfalls ab 12 Uhr dran, wie gewohnt im Modus „Jeder gegen Jeden“. Auch dort ist der SV Haldern Ausrichter und stellt bei den Herren-Teams als Bezirksligist die klassenhöchste Mannschaft.

Im vergangenen Jahr konnte jedoch nur die Zweitvertretung ihrer Favoritenrolle gerecht werden und sich den Titel sichern. Bei den ersten Mannschaften triumphierte der aktuelle B-Liga-Konkurrent der Halderner Reserve, der TuS Haffen-Mehr.

Nur ein Spiel bei den Damen

Lediglich bei den Damen dürften die Lindendörfler als Außenseiter ins Rennen gehen. Es wird dann am Sonntag auch nur noch ein Spiel zwischen dem Kreisligisten und dem Landesligisten SV Rees geben, da es die FSG Haldern/Millingen seit dieser Spielzeit nicht mehr gibt.

