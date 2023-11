Robin Gosens: Baby-Glück und Strafstoß-Pech

Emmerich Der Emmericher ist zum zweiten Mal Vater geworden. Am Samstag stand der Nationalspieler in der Bundesliga wieder für Union Berlin auf dem Rasen.

Vor dem aktuellen Spieltag in der Fußball-Bundesliga gab es eine positive Nachricht von Robin Gosens. Der Eltener ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der Profi von Union Berlin veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm und seiner Frau Rabea auf Instagram. Darauf halten sie ein Füßchen ihres Sohnes, der auf den Namen Lio hören wird. Sein älterer Bruder Levi war vor zwei Jahren auf die Welt gekommen. Aufgrund der bevorstehenden Geburt hatte Robin Gosens die beiden letzten Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei und Österreich abgesagt.

Jubel über späten Treffer zum Ausgleich

In Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Urs Fischer gehörte Robin Gosens, der zuletzt von der Bank gekommen war, wieder zur Startelf von Union Berlin im Spiel gegen den FC Augsburg. Nach der Pleitenserie der kriselnden Hauptstädter gab es für den 29-Jährigen und sein Team durch einen späten Treffer von Kevin Volland in der 88. Minute zum 1:1-Endstand zumindest einen Teilerfolg.

Robin Gosens verursacht Elfmeter

Gosens hatte zunächst den Rückstand verursacht (36.), als er versuchte, den Ball mit einer Grätsche an der Strafraumgrenze zu klären und dabei mit dem Augsburger Arne Engels zusammenstieß. Nach längerem Videostudium zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. „Es ist eine schwierige Situation. Erst mal muss ich mir natürlich den Schuh anziehen, dass ich da überhaupt das Risiko nehme, einen Elfmeter zu verursachen“, so Gosens. „Wenn ich ihn einfach stelle und anspielen lasse, passiert deutlich weniger als das, was jetzt passiert ist. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, dass ich eine Millisekunde eher am Ball bin und den Ball wegschieße. Das zeigt auch die Richtung, in die der Ball geht, nämlich zur Mittellinie.“ Dann habe Engels ihn am Fuß getroffen und nicht umgekehrt.

