Robin Gosens: „Da bin ich immer eklig zu verteidigen“

Robin Gosens erzielte in Mainz seinen fünften Saisontreffer für Union Berlin in der Bundesliga.

Mainz/Emmerich Beim 1:1 von Union Berlin in Mainz trifft der Emmericher sehenswert per eingesprugener Volleyabnahme. Was er zu seinem Tor sagt.

Es lief bereits die 13. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als im Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Union BerlinRobin Gosens artistisch mit einer eingesprungenen Volleyabnahme sehenswert den 1:1-Ausgleich besorgte. „Es war auch in Italien meine Stärke am zweiten Pfosten zu lauern und gefährlich zu sein. Da bin ich immer eklig zu verteidigen und ich bin froh, dass es heute einigermaßen geklappt hat und ich für den Punkt sorgen konnte“, sagte der Emmericher nach Spielende bei DAZN.

Durch das Remis hat Union als Tabellenfünfzehnter weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die Mainzer, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Unterm Strich, so Gosens, sei er mit dem Punkt „ganz fein. Wir haben uns im Vorfeld gesagt, auf jeden Fall nicht zu verlieren und das haben wir geschafft. Letzten Endes ist aber ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, deshalb will man das Spiel ziehen und drei Punkte mit nach Hause nehmen.“

Union Berlin gelingt durch Robin Gosens nach 660 Minuten mal wieder ein Auswärtstor

Für die Berliner war Gosens Treffer übrigens das erste Auswärtstor nach 660 Minuten Wartezeit. „Echt? Ach du scheiße. Elf Stunden sind das? Ich würde mal sagen, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Ich hatte nur auf dem Schirm, dass wir lange Zeit auswärts nichts mitgenommen haben. 660 Minuten ist natürlich ein Brett. Serie beendet“, so Gosens.

Zum Spiel selbst meinte der 29-jährige Nationalspieler: „Es war nicht zum Zunge schnalzen. Da hat man im Pokal mit Stuttgart und Leverkusen ein ganz anderes Kaliber gesehen, aber das war klar und ist auch relativ egal. Heute ging es nur um die Punkte und einen nehmen wir mit. Deswegen sind wir happy, auch wenn wir gerne mehr gehabt hätten.“

Am Samstag empfängt Union Berlin den VfL Wolfsburg

Für die Berliner geht es am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. „Das ist ein enorm wichtiges Spiel und Wolfsburg ist auch am Straucheln. Da brauchen wir an der Alten Försterei die drei Punkte“, betont Gosens. (dpa/stacho)

