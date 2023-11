Robin Gosens: „Jetzt haben wir ein Alles-oder-nichts-Spiel“

Braga/Emmerich Nach dem 1:1 bei Sporting Braga glaubt Robin Gosens weiter an ein Überwintern im Europokal. Gruppen-Finale gegen Real Madrid.

Trotz 60-minütiger Überzahl und einer Halbzeitführung musste sich Fußball-Bundesligist Union Berlin beim Debüt von Trainer Nenad Bjelica im vorletzten Gruppenspiel der UEFA-Champions League mit einem 1:1 (0:1) bei Sporting Braga zufriedengeben. Nach dem Platzverweis für Bragas Sikou Niakate (30.) hatte Robin Gosens die Köpenicker in Führung gebracht (42.), ehe den Gastgebern sieben Minuten nach der Pause der Ausgleich gelang.

„Grundsätzlich glaube ich, dass wir es in der ersten Halbzeit, vor allem nach der Roten Karte sehr gut gemacht haben und Top-Balldruck hatten. Da muss man natürlich auch ehrlich zu sich selbst sein, dass wir uns das Leben durch einen individuellen Fehler selbst schwer machen“, analysierte Gosens nach Spielende bei DAZN. „Da sind wir aktuell nicht in der Lage, Widerstände einfach so wegzustecken. Man hat gesehen, nach dem 1:1 war ein Bruch in unserem Spiel und wir hatten nicht mehr so das Selbstvertrauen. Das führt dann dazu, dass du vor allem in Halbzeit zwei das Gefühl hast ein Mann weniger zu sein, obwohl Braga das ja war.“

„Ein Unentschieden ist schön und gut, aber aktuell brauchen wir auf jeden Fall Dreier“

Für seine Mannschaft sei nun wichtig, „so schnell wie möglich die ganze Spielidee des Trainerteam umzusetzen, um schnellstmöglich auch mal wieder einen Dreier einzufahren. Ein Unentschieden ist schön und gut, aber aktuell brauchen wir auf jeden Fall Dreier.“ Dass die Umsetzung der taktischen Ideen des neuen Trainers allerdings nicht im Schnellverfahren klappen dürfte, ist natürlich auch dem Emmericher Fußball-Profi bewusst. „Da helfen nicht nur zwei Tage, da braucht es teilweise Wochen. Die haben wir aktuell nicht. Der Trainer möchte die Basics, die Union immer ausgezeichnet hat und unsere große Stärke sind, beibehalten. Zusätzlich sollen zwei, drei neue Spielidee integriert werden. Das muss das Ziel sein.“

Vor dem letzten Auftritt in zwei Wochen gegen Real Madrid hat Union zwei Punkte Rückstand auf die Portugiesen auf Rang drei, der das Ticket für die Europa League löst. Dennoch hat Gosens den Glauben an ein Überwintern im Europapokal längst noch nicht aufgegeben. „Was gibt es Schöneres, als im Olympiastadion vor 70.000 Fans nochmal gegen die Königlichen aufzudribbeln und alles auf eine Karte zu setzen, um eventuell noch ein Europa-League-Ticket einzutüten? Wir hätten natürlich liebend gern in Braga den Dreier geholt. Das hätte uns die Situation vor dem letzten Spiel ein bisschen einfacher gemacht“, so der Nationalspieler. „Jetzt haben wir ein Alles-oder-nichts-Spiel gegen das Champions-League-Aushängeschild im eigenen Stadion. Da werden wir alles reinhauen, unser Leben auf dem Platz lassen und hoffen, dass wir irgendwie den Dreier über die Ziellinie kriegen.“ (stacho)

