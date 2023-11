RSV Praest nimmt den zweiten Anlauf gegen Neukirchen-Vluyn

In dieser Saison hatte der RSV Praest schon oft Grund zum Torjubel. Nun wollen die Emmericher auch gegen Neukirchen-Vluyn einen erfolgreichen Auftritt abliefern.

Emmerich Das Nachholspiel zweier formstarker Teams soll am Samstag ab 14.15 Uhr steigen. In der B-Liga verliert die Praester Reserve klar gegen Rheingold.

Die am vergangenen Wochenende wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes ausgefallene Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem RSV Praest und dem FC Neukirchen-Vluyn soll bereits an diesem Samstag ab 14.15 Uhr nachgeholt werden. Mit einem Sieg könnten die Emmericher wieder bis auf Tabellenplatz drei oder sogar zwei klettern. „Wir hoffen, dass das Spiel diesmal stattfinden kann“, sagt Marcel Wolters, Co-Trainer des RSV Praest, mit Blick auf die Wettervorhersage.

Neukirchen-Vluyn mit zuletzt starken Auftritten

Auch wenn sich der RSV Praest zuletzt mit einem 2:2-Unentschieden gegen Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum begnügen musste, treffen in dem Nachholspiel zwei formstarke Teams aufeinander. Auch der recht schwach in die Saison gestartete FC Neukirchen-Vluyn konnte zuletzt überzeugen und vier der vergangenen fünf Partien gewinnen. „Das wird wohl eine enge Kiste“, erwartet Wolters einen Vergleich auf Augenhöhe gegen den Tabellenzehnten.

Gegnerischer Coach lobt Praester Qualität

Dass der RSV bislang eine richtig starke Spielzeit absolviert, ist auch dem gegnerischen Coach nicht verborgen geblieben. „Wir treffen auf einen Kontrahenten, der eine gute Saison spielt. Die Praester haben Qualität, spielen schon seit Jahren zusammen und haben dazu richtig Mentalität. Also stehen sie nicht zufällig im oberen Drittel“, sagt FC-Coach Anel Pedljic.

Beim Gastgeber wird Finn Verweyen (krank) ausfallen. Nils Rütjes, bei dem der Oberschenkel zwickt, ist fraglich. Auch Marcel Beikirch könnte aus privaten Gründen ausfallen. Wieder mit dabei ist dagegen Marius Storm.

Praester Zweitvertretung punktet in Voerde

Einige Akteure aus dem Bezirksliga-Kader konnten zuletzt bei Begegnungen der Praester Zweitvertretung Spielpraxis sammeln. Zunächst kam die RSV-Reserve in der Kreisliga B zu einem 3:3-Unentschieden beim TV Voerde II.

Anschließend folgte am Donnerstag eine 0:4-Niederlage im Nachholspiel gegen Spitzenreiter VfB Rheingold Emmerich. Die Praester, bei denen Nick Konopatzki, Slavisa Vukajlovic und Linus Prehn aus dem Aufgebot der ersten Mannschaft zum Einsatz kamen, gerieten schnell in Rückstand, weil sich der Liga-Primus einmal mehr sehr effektiv präsentierte. Avni Sherifi (8., 28.) und Ben Heuveldop (23.) sorgten für eine 3:0-Führung der Rheingolder in der ersten halben Stunde. Kurz vor Schluss traf dann auch noch Torjäger Ramadan Sherifi zum Endstand.

