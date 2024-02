RSV Praest: Verfolgerduell gegen Viktoria Goch abgesagt

Emmerich Nach dem Nachholspiel gegen den TuS Xanten fällt auch die Partie des RSV Praest gegen Viktoria Goch dem Wetter zum Opfer.

Der Ortstermin der Platzkommission am Nachmittag machte dem Anpfiff am Abend einen Strich durch die Rechnung. Das für Mittwoch (20 Uhr) angesetzte Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem RSV Praest und Viktoria Goch fällt aus. Nach dem 1:1 zu Hause gegen den GSV Moers war bereits die Nachholpartie beim TuS Xanten am vergangenen Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Xanten abgesagt worden. Das gleiche Schicksal erlitt nun das Duell mit Viktoria Goch, da sich der Trainingsplatz der Praester, den die Gastgeber wegen des benötigten Flutlichtes nutzen müssen, in keinem guten Zustand befindet. Der Dauerregen „regelte“ den Rest.

„Wir hätten gespielt, wenn es denn möglich gewesen wäre, dafür hatten wir ja durchtrainiert. Aber ich hatte die Ansetzung der drei Nachholspiele so früh im Februar trotzdem nicht verstanden“, erläutert RSV-Co-Trainer Marcel Wolters. Einen Nachholtermin gibt es weder für diese Partie noch das Gastspiel in Xanten. Weiter geht es für die Praester am Sonntag zu Hause gegen die Sportfreunde Broekhuysen - dann um 15 Uhr bei Tageslicht auf dem Hauptplatz am Brillackweg.

