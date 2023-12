Safari überragt beim Emmericher Erfolg mit 56 Punkten

Emmerich In der Bezirksliga gewinnt das FKB-Team deutlich mit 81:30 bei GW Vernum. Auch weil der iranische Neuzugang einen Glanztag erwischt.

Einen ungefährdeten 81:30-Erfolg erzielte der FKB Emmerich in der Bezirksliga im Auswärtsspiel bei GW Vernum. Die Gäste konnten erneut nur mit fünf Akteuren antreten, waren dem Gegner aber dennoch von Beginn an klar überlegen und konnten vor allem immer wieder durch Fast-Breaks punkten.

Emmerich tritt nur mit fünf Spielern an

Zudem hatten die Emmericher den überragenden Mann in ihren Reihen. Neuzugang Hamid Reza Safari erzielte bärenstarke 56 Punkte. „Das war aber insgesamt eine gute Teamleistung, wobei man ja immer besonders aufpassen muss, dass man bei so wenigen Spielern nicht in Foulprobleme gerät“, so FKB-Coach Marco Frisch, dessen Team schon nach dem ersten Viertel mit 16:4 führte und den Vorsprung zur Pause auf 37:16 ausbaute.

Mit neun Zählern auf Tabellenrang fünf

Noch deutlicher verlief der dritte Abschnitt, nach dem die Emmericher mit 61:20 vorne lagen. Und auch das Schlussviertel ging klar an den FKB, der mit nun neun Zählern auf dem Konto den fünften Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Samstag (18 Uhr) geht’s für die Emmericher beim bisher ungeschlagenen Hülser SV weiter.

FKB Emmerich: Dachmann (6), Boche (7), Janßen (6), Schmenk (6), Safari (56).

