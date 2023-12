Schau-Brüder sind bei BW Bienen die „Sportler des Jahres“

Bienen Auf der Weihnachtsfeier des Klubs gibt es zahlreiche Ehrungen und wieder ein buntes Programm, das im Bienener Bürgerhaus für Unterhaltung sorgt.

Das war eine gelungene Überraschung auf der Weihnachtsfeier von BW Bienen. Der letztjährige Sportler des Jahres, Axel Buckermann, machte es in seiner Laudatio für seinen Nachfolger spannend. Er spannte im Bürgerhaus einen Bogen von Lore Beenen, der ersten Sportlerin des Jahres in Bienen im Jahre 2002, die im Frühjahr ihren 100. Geburtstag feierte und kurz danach verstarb bis zum Jahr 2021, als es (wegen Corona) keinen Sportler des Jahres gab. Der Vorstand, so Buckermann, traf eine weise Entscheidung und kürte diesmal gleich zwei Personen zu Sportlern des Jahres 2023. Sie haben nicht nur denselben Nachnamen, sondern stammen beide aus Praest und spielen seit Jahren in Bienen.

Erfolgreicher Elfmeterschütze

Harald-Marc (genannt Harry) Schau ist der Fels in der Abwehr der zweiten Mannschaft, sein Bruder Peter Schau war lange Kapitän der ersten Mannschaft und ist gefürchteter Strafstoßschütze, intern wird ein erfolgreicher Elfmeter nur noch als Elfpeter bezeichnet. Mit den beiden freuten sich auch ihre Mannschaften, die Erstvertretung war optisch durch weiße Hemden und eine blinkende Fliege (natürlich in blau) nicht nur gut zu erkennen, sondern ein richtiger Hingucker. Die zweite Mannschaft um Trainer Sebastian Haberle trat mit über 30 Personen auf und war damit die größte Gruppe.

Initiative „Bienen for future“

Der Vorsitzende Lothar Becker bedankte sich bei seinem Vorstand, den Trainern, den Schiedsrichtern, Familie Erzi als Betreiber des Clubhauses, den Sponsoren und den sonstigen Unterstützern des Vereins. Gleichzeitig bat er um weiterhin tatkräftige Hilfe im Verein. So berichteten Max Buckermann und Sebastian Kemkes von ihrer Initiative „Bienen for future“, bei der gefragt wurde, was die Mitglieder (und Nichtmitglieder) am Verein schätzen und was noch fehlt bzw. verbessert werden soll.

Dem BWB-Vorstand ist es wichtig, dass die Jubilare in einem großen Rahmen geehrt werden und das waren in diesem Jahr mit 25-jähriger Mitgliedschaft Cilly, Janek und Freddy Brücker, Theo van Gemmern, Katrin Tenberge und Cornelia Schlaghecken. 40 Jahre im Verein sind Christian und Hermann-Josef Drath und Mario Schlaghecken, der als zweiter Vorsitzender die längste Vorstandstätigkeit aufweist.

Die erste Mannschaft von BW Bienen kam einheitlich mit weißen Hemden und blinkenden blauen Fliegen. Foto: NRZ

Bereits 50 Jahre dem Verein treu sind Clemens Verweyen, Karl Köster, Wilma Streuff, Hugo Bossmann und Inge Westerhoff. Alle Jubilare erhielten neben einer Urkunde noch ein Präsent.

Nachwuchs hilft bei der Verlosung mit

Traditionell gibt es auch in Bienen stets eine große Verlosung. Die anwesenden A-Jugendlichen der JSG Millingen-Bienen-Haldern-Rees, die momentan einen hervorragenden zweiten Platz in der Leistungsklasse belegen, halfen dabei tatkräftig mit. Ein gutes Essen und DJ Patrese, der elektronische Tanz-Musik auflegte, rundeten die Weihnachtsfeier ab.

