Fußball So findet der 1. FC Bocholt zurück in die Erfolgsspur

Bocholt Der 1. FC Bocholt ist beim FC Wegberg-Beeck in die Erfolgsspur der Regionalliga zurückgekehrt. Neuzugang agiert auffällig.

Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, hatte nach sieben Partien ohne Sieg (inklusive Testspiele und Pokal) eine Reaktion gefordert und sie bekommen: Am 21. Spieltag der Regionalliga West bezwang seine Mannschaft vor 100 mitgereisten Bocholtern die Gastgeber vom FC Wegberg-Beeck mit 2:0. Malek Fakhro per Elfmeter und (zumindest indirekt) Raphael Assibey-Mensah markierten die Treffer. „Ich bin heute sehr zufrieden. Wir haben auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz gespielt und wollten trotzdem spielerische Lösungen finden. Wir haben aber auch den Kampf angenommen“, so der Coach. „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, dass wir die Mannschaft sind, die hier heute gewinnen will. Ein hochverdienter Sieg.“

Im Vergleich zur Vorwoche, dem 2:2-Remis gegen den 1. FC Köln II, veränderte Hirsch sein Team auf drei Positionen: Für den verletzungsbedingt fehlenden Jarno Janssen sowie Ali Barak rückten Marko Stojanovic und Noah Salau in die Viererkette. Außerdem stürmte Kelvin Lunga auf Außen und ersetzte Mergim Fejzullahu. Vom Anpfiff weg wollten die Schwatten zeigen, wer die Favoritenrolle inne hat. In den ersten zehn Minuten hatten die Gastgeber keinen Ballbesitz in der Hälfte des FCB. Belohnt wurden die Bemühungen nicht: Erste Abschlüsse durch Kelvin Lunga (4.) und Lukas Frenkert (5.) verfehlten das Ziel. Mit zunehmender Spieldauer verflachte das Spiel. Es sollte bis zur 28. Minute dauern, ehe eine Aktion die 300 Zuschauer das erste Mal von den Sitzen riss. Nach einem Steckpass von Lunga war Malek Fakhro durch, doch Ron Meyer konnte mit einer starken Parade den Abschluss zur Ecke klären. Auch auf der anderen Seite wurde es dann kurz brenzlig: Frenkert verlor einen Zweikampf gegen Kleefisch, der ablegt, doch Shubin warf sich in den Schuss von Hasani und klärte neben dem bereits geschlagenen Lucas Fox. So blieb es in den ersten 45 Minuten torlos.

Winter-Neuzugang Raphael Assibey-Mensah macht auf sich aufmerksam

Mit Beginn des zweiten Durchgangs gab es einen Wechsel bei den Schwatten: Für den gelb-verwarnten Kelvin Lunga kam Winter-Neuzugang Raphael Assibey-Mensah ins Spiel. Das sollte sich auszahlen. Doch davor standen noch einmal andere Akteure im Mittelpunkt: Direkt nach Wiederanpfiff hatte Bogdan Shubin eine gute Gelegenheit (48.). Außerdem kamen Malek Fakhro (54.) und Lukas Frenkert (66.) zu Gelegenheiten.

Eine der spielentscheidenden Szenen gab es dann in Minute 76: Assibey-Mensah und Fakhro pressten sehr hoch gegen die Wegberger Defensive. Ein zu kurzer Rückpass, Fakhro kam vor dem Torwart an den Ball und konnte nur mit dem Foul gestoppt werden. Die Konsequenz: Elfmeter für den FCB. Der gefoulte schnappte sich selber die Kugel und schob souverän zum 1:0 ein (77.). Saisontreffer Nummer 13 für den Angreifer.

1. FC Bocholt deutlich überlegen

Den Deckel drauf auf die Partie, bei der Wegberg-Beeck im zweiten Durchgang keine Abschlüsse mehr hatte, machte Assibey-Mensah. Nach einem starken Zweikampf ließ er zwei Verteidiger ins leere laufen und markierte mit etwas Glück das 2:0: Nach seinem Schuss prallte der Ball zunächst an den Pfosten, von dort an den Rücken des Keepers und dann über die Linie (86.). In der Schlussminuten feierte der 19-jährige Vasco Walz noch sein Debüt.

In der Tabelle bleibt der FCB weiterhin auf Rang zwei, punktgleich mit dem Tabellenführer Alemannia Aachen. Die nächste Aufgabe lautet am kommenden Samstag SC Paderborn II. Anstoß am heimischen Hünting ist dann um 14 Uhr.

1. FC: Fox, Beckert, Salau, Frenkert, Stojanovic, Holldack (84. Walz), Hirschberger (70. Mesic), Lunga (46. Assibey-Mensah), Lorch (84.Barak), Shubin (88. Fejzullahu).

Tore: 1:0 Fakhro (78.), 2:0 Meyer (86./ET).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve