SV Biemenhorst ist auf dem Weg zur 100-Tore-Marke

Bocholt/Moers In der Fußball-Landesliga kommt es am Freitagabend zum Top-Duell der treffsichersten Teams: Der SV Scherpenberg spielt in Bocholt.

Zwei Spieltage sind in der Hinrunde der Fußball-Landesliga noch zu absolvieren. Zwei Teams haben bereits die 50-Tore-Marke geknackt. Und genau diese beiden Mannschaften treffen am Freitagabend (Anstoß: 20 Uhr) an der Birkenallee in Bocholt aufeinander. Aufsteiger SV Biemenhorst, mit 59 Toren bisher die offensivstärkste Crew der 20er-Liga, wird den Tabellenfünften und Vorjahresvizemeister SV Scherpenberg (50 Tore) im Topduell herausfordern. Da mit den Sportfreunden Lowick und Blau-Weiß Dingden der Vierte am Samstag um 17.30 Uhr auf den Ersten trifft, könnte der Gewinner des Freitagsspiels in der Tabelle ganz eng an die Spitze heranrücken.

SV Scherpenberg am Freitagabend ohne Innenverteidiger Kuipers

Noch vier Spiele bis zur Pause Der SV Scherpenberg bestreitet noch vier Landesliga-Spiele bis zur Winterpause. Auf die Partie in Biemenhorst am kommenden Freitagabend folgen zwei Heimpartien jeweils um 15.30 Uhr: am 3. Dezember gegen Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter sowie am 10. Dezember gegen den ESC Rellinghausen aus Essen. Jahresabschluss wird dann am 17. Dezember um 15 Uhr im Nordler-Park bei der Sportvereigung Sterkrade-Nord sein.

Dass die Biemenhorster schon auf dem Weg zur 100-Tore-Marke sind, liegt unter anderem an Jannis Schmitz. Die Nummer 9 der Bocholter Rothemden hat bereits 19 Tore auf dem Konto und führt damit die Torjägerliste der Landesliga vor Max Mahn (PSV Lackhausen) und Moritz Paul (SV Budberg) an, die beide jeweils 17-mal erfolgreich waren. Das Team von Trainer Javier Dinis stellt offensiv eine junge, überaus schnelle und dynamische Mannschaft, die der anfälligen Scherpenberger Defensive sicher Kopfschmerzen machen wird. Die Moerser haben schon 34 Gegentore zugelassen und müssen am Freitag zudem auf den gelb-rot-gesperten Innenverteidiger Nico Kuipers verzichten.

Zudem stellen die Biemenhorster aktuell das heimstärkste Team mit sieben Siegen in neun Partien. Ausgerechnet gegen Abstiegskandidat FSV Duisburg patzte das Team beim 1:2, ansonsten wäre der Aufsteiger aktuell Tabellenführer. Über einen möglichen Aufstiegskampf spricht man an der Birkenallee aber nicht. Der Sprung in die Landesliga vergangenen Frühsommer war eh schon der größte Erfolg der Klubhistorie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve