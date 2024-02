SV Haldern hadert bei Testspiel in Bocholt mit der Platzwahl

Haldern/Bocholt Bezirksligist SV Haldern hatte ein Testspiel mit dem FC Olympia Bocholt auf Kunstrasen vereinbart. Doch es kam anders...

„Aus so einem Spiel kann ich keine Erkenntnisse gewinnen“, fasste Christian Böing zusammen. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Haldern war mit seinem Team zum A-Ligisten FC Olympia Bocholt gereist, um dort ein Testspiel auf Kunstrasen zu bestreiten. „So war es zumindest vereinbart gewesen, dann aber sind wir auf den tiefen Rasen ins Stadion gegangen, weil Olympia sich auf deren Liga-Spiel am Samstag in Mehrhoog vorbereiten wollte“, so Böing. „Ich kann Olympias Argumentation nachvollziehen. Aber für uns war das trotzdem sehr ärgerlich, weil man auf diesem Rasen kein Fußball spielen konnte. Es war eine Trainingseinheit mit viel Kick and Rush, aber ohne Fußball. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir einen anderen Gegner für ein Spiel auf Kunstrasen gesucht.“

So aber ging es auf - oder besser in - das tiefe Geläuf am Hünting. „Den Ball durchs Zentrum nach vorne zu transportieren, war mit Kurzpassspiel schlichtweg nicht möglich. So gab es fast nur lange Bälle auf beiden Seiten“, erläuterte Böing. Immerhin verwertete David Pasz eine Flanke von Stefan Hebing zum 1:0-Führungstreffer für den Gast (27.), der Bocholter Yoonis Mohamed (49.) traf zum 1:1-Endstand. Florian Hartl testete in der Schlussphase noch das Bocholter Aluminium.

Die Laune des Haldener Trainers nicht besser machte der Umstand, dass mit Julian Otten, Kapitän Stefan Hebing (beide Knie) und Ole Kook (am Fuß getroffen) gleich drei Halderner Akteure auf dem Weg zum Parkplatz nicht mehr ganz rund liefen. „Wir können bei allen dreien nur hoffen, dass keiner länger ausfällt“, so Böing, dessen Team am Mittwoch (14. Februar/19.30 Uhr) noch den A-Liga-Primus BW Dingden II zum letzten Testspiel empfängt, bevor es am 18. Februar (16 Uhr) im Abstiegskampf der Bezirksliga beim Kevelaerer SV wieder ernst wird.

