Für den SV Haldern, hier Kapitän Stefan Hebing (l.) und Torwart Nico Hakvoort, geht es am Sonntag zum Derby nach Hamminkeln.

Fußball-Bezirksliga SV Haldern will den Anschluss nicht verlieren

Haldern Im Kampf um den Klassenerhalt stehen die Lindendörfler am Sonntag ab 14 Uhr im Nachbarschaftsduell beim Hamminkelner SV unter Druck.

Für den SV Haldern ist die Situation in der Fußball-Bezirksliga nach wie vor prekär. Das 1:1-Unentschieden zuletzt im Kellerduell gegen den SV Staelen II war ein weiterer herber Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt. „Unfassbar was wir da für Möglichkeiten vergeben haben“, ärgert sich Christian Böing, Trainer der Lindendörfler, auch fast zwei Wochen später noch über den Ausgang der Partie gegen den direkten Konkurrenten. Die Probleme beim Torabschluss ziehen sich durch die ganze bisherige Saison des SV Haldern, die 15 erzielten Treffer sind dann auch der schlechteste Wert in der Gruppe 4.

Fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer

Den nächsten Versuch, endlich den zweiten Saisonsieg einzufahren, unternehmen die Lindendörfler am Sonntag ab 14 Uhr beim Hamminkelner SV. „In den vergangenen Jahren waren das immer heiße und umkämpfte Spiele“, hofft Böing, dass seine Mannschaft, die aktuell fünf Zähler Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat, den Hausherren auch diesmal Paroli bieten kann. „Wir müssen den Gegner immer wieder vor Herausforderungen stellen und natürlich endlich auch mal unsere Chancen nutzen“, fordert der Halderner Trainer, der allerdings auch weiß, dass der Vizemeister der vergangenen Bezirksliga-Saison nach einem ganz schwachen Saisonstart zuletzt wieder deutlich besser unterwegs war und die Abstiegsplätze inzwischen verlassen hat.

Wochen der Wahrheit gehen weiter

„Für uns gehen die Wochen der Wahrheit in Hamminkeln weiter. Wir wollen bis zur Winterpause in Schlagdistanz bleiben, um dann im neuen Jahr nochmal angreifen zu können“, sagt Böing, der personell diesmal fast aus dem Vollen schöpfen kann. Fehlen werden wahrscheinlich nur Ole Kook und David Oldenkott.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve