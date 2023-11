SV Vrasselt nutzt die Chancen in Lowick nicht

Vrasselt Die Emmericher verlieren die Partie bei der Zweitvertretung der Sportfreunde 97/30 unglücklich mit 0:1. Anholter Spiel ist ausgefallen.

Der SV Vrasselt hat in der Fußball-Kreisliga A eine unglückliche 0:1 (0:0)-Niederlage bei den Sportfreunden 97/30 Lowick II kassiert. Das Tor des Tages erzielte Niels Langenhoff fünf Minuten nach Wiederanpfiff per Weitschuss. Keine Schuld am Gegentreffer traf Vrasselts Ersatzkeeper Roy Szallies, der den erkrankten Luca Pollmann vertrat. „Er hat seine Sache insgesamt sehr gut gemacht“, lobte SVV-Trainer Thomas Driever den Schlussmann im Anschluss an die Partie.

Vrasselt mit zwei Lattentreffern

Vor allem die schlechte Chancenverwertung sorgte für die sechste Saisonniederlage des Tabellensechsten. „Quasi mit dem Pausenpfiff haben wir die Riesenchance zur Führung und nach dem Seitenwechsel treffen wir zweimal die Latte. Alles in allem wäre aufgrund des zweiten Durchgangs ein Punkt verdient gewesen“, resümierte der Vrasselter Übungsleiter und ergänzte: „In der ersten Hälfte hat die Einstellung nicht ganz gepasst, aber wir haben auch nichts zugelassen. Aufgrund der zweiten Halbzeit kann ich den Jungs aber nichts vorwerfen, da sie alles reingehauen haben.“

Anholter Nachholspiel am Karvevalssamstag

Das für Freitagabend angesetzte Spiel des SC Westfalia Anholt beim SC TuB Mussum musste aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Zwar ist der neue Kunstrasen des Fusionsvereins seit der vergangenen Woche auch vom Kreis Rees/Bocholt freigegeben worden, doch aktuell fehlt dort noch das Flutlicht, sodass derzeit nur Partien im Hellen ausgetragen werden können. Nachgeholt werden soll die Begegnung am Karnevalssamstag (10. Februar 2024).

