SV Werth verlängert mit Trainer Christoph Kock

Werth Isselburger Klub setzt auch in der nächsten Saison auf den Coach. Als Tabellenfünfter ist eine Rückkehr in die B-Liga derzeit nicht realistisch.

Christoph Kock wird auch in der Spielzeit 2024/25 die Fußballmannschaft des SV Werth trainieren. Der Verein gab jetzt die Verlängerung mit dem Coach bekannt. Unterstützt wird der ehemalige Torwart weiterhin von Dieter Stauvermann als Co-Trainer bzw. Teammanager.

Vorstand hat volles Vertrauen

„Nach kurzen und intensiven Gesprächen war klar, dass wir die sportliche Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortsetzen werden“, sagt Thomas Looks, Fußball-Abteilungsleiter beim Isselburger Verein. „Der Vorstand hat nach wie vor volles Vertrauen in die Arbeit der Coaches. Gemeinsam freuen wir uns auf die kommenden, sicherlich nicht einfachen Aufgaben beim SV Werth.“

Schon großer Rückstand

Schon jetzt ist so gut wie klar, dass am Pendeweg auch in der kommenden Saison in der untersten Spielklasse gekickt wird und eine sofortige Rückkehr in die Kreisliga B nicht möglich ist. Aktuell belegen die Werther in der Gruppe 3 der Kreisliga C mit 22 Punkten aus 13 Spielen den fünften Tabellenplatz, der Rückstand auf die beiden führenden Teams DJK TuS Stenern II und SV Krechting II beträgt bereits 15 Zähler.

