Team von André Weidemann muss um den Klassenerhalt bangen

Gerald van Grunsven und André Weidemann (r.) spielen seit einigen Jahren gemeinsam für die BSG Duisburg in der Tischtennis-Rollstuhl-Bundesliga. In dieser Saison ist die Konkurrenz so stark wie nie.

Haldern Obwohl am zweiten Spieltag mit einem Erfolg gegen Koblenz der erste Saisonsieg gelingt, steckt die Mannschaft des Halderners weiter tief im Tabellenkeller.

André Weidemann absolvierte mit der BSG Duisburg in Bayreuth den zweiten Spieltag in der Tischtennis-Rollstuhl-Bundesliga. Drei Partien standen diesmal für den Halderner und seinen niederländischen Partner Gerald Grunsven auf dem Plan.

Koblenz ohne Tommy Urhaug

Nachdem es am ersten Spieltag vier Niederlagen für das Duisburger Duo gegeben hatte, gelang dem abstiegsgefährdeten Team im Match gegen die RSG Koblenz der erste Saisonerfolg mit einem 3:2-Sieg. Gegen Selcuk Cetin verloren Gerald van Grunsven und André Weidemann jeweils mit 1:3-Sätzen. Koblenz war allerdings ohne den Norweger Tommy Urhaug angereist. Gegen Ersatzmann Heinrich Bliersbach gewannen die Duisburger dann beide Einzel und auch das Doppel war mit einem 3:0-Erfolg eine klare Sache.

Gegen Gastgeber RSV Bayreuth unterlag das BSG-Duo anschließend mit 1:4, nur Gerald van Grunsven konnte ein Einzel holen.

Knappe Niederlage gegen Frankfurt

Im dritten Spiel des Tages folgte eine unglückliche 2:3-Niederlage gegen Frankfurt. Gegen Jörg Didion hatten Weidemann und van Grunsven jeweils mit 1:3 das Nachsehen. Gegen Max Zuber, der für Bart Brands an die Tischtennisplatten ging, gelangen 3:0-Erfolge. Das Doppel ging allerdings trotz einer 2:0-Führung für das Duisburger Duo mit 3:2-Sätzen an die Frankfurter Paarung.

Nächster Spieltag im März im Westerwald

Nach dem zweiten Spieltag belegt die BSG Duisburg in der Rollstuhl-Bundesliga den achten und damit letzten Tabellenplatz. Aber mit nur zwei Zählern Rückstand auf die Mannschaften aus Bayreuth und Frankfurt ist in der Rückrunde der Klassenerhalt noch möglich. „Wir wissen, dass es brutal schwer wird, werden aber weiterhin alles versuchen“, so Weidemann. Der dritte Spieltag wird Anfang März in Horhausen (Westerwald) absolviert. Ausrichter ist dann der TuS Winterscheid.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve