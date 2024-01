TTV Rees-Groin begrüßt 50 Aktive zum Neujahrsturnier

Ordentlich was los war beim Neujahrsturnier des TTV Rees-Groin in der Sporthalle der Realschule.

Rees Vereinsmitglieder und Gäste aus benachbarten Vereinen haben wieder viel Spaß an den Platten. Cedric Görtz und Susanne Münch-Fischer gewinnen.

Mit der Ausrichtung des Neujahrsturniers startete der TTV Rees-Groin ins neue Spieljahr. Zur elften Auflage waren erneut auch Aktive aus den Tischtennisvereinen in Isselburg, Emmerich und Millingen nach Rees gekommen. Weil die Sportstätte an der Sahlerstraße aktuell saniert wird, wurde diesmal in der Halle der Reeser Realschule gespielt.

Durch Modus Siegchancen für alle Paarungen

Das Zweiermannschaftssystem, bei dem jeweils ein vermeintlich starker Spieler einem schwächeren Spieler zugelost wird (nach Q-TTR-Wert), sorgt beim Neujahrsturnier schon seit jeher dafür, dass jede Kombination mit Siegchancen in den Wettbewerb startet. 25 Paarungen und damit 50 Teilnehmer sowie zahlreiche Zuschauer wollten diesmal dabei sein.

Eric Leippi, Jörn Franken, Susanne Münch-Fischer, Cedric Görtz, Heinz Peelen und Miguel Vergoossen (v.l.) belegten die ersten Plätze. Foto: NRZ

Die Volksbank Emmerich-Rees sorgte erneut dafür, dass das Event auch einen sportlichen Anreiz erhielt. So wurden den drei Erstplatzierten gesponserte Warengutscheine im Gesamtwert von über 200 Euro überreicht. Im Finale auf der Gewinnerseite setzten sich Cedric Görtz und Susanne Münch-Fischer vor Jörn Franken und Eric Leippi durch. Dritte und damit Gewinner der Trostrunde wurden Miguel Vergoossen und Heinz Peelen.

Gemütlicher Teil kommt nicht zu kurz

Der gemütliche Teil im Anschluss an den Tischtennis-Wettkampf kam dann auch nicht zu kurz. „Wir freuen uns, dass das Turnier weiterhin so viel Anklang findet. Der Spielmodus und die Rahmenbedingungen garantieren Spannung und Spaß und die Veranstaltung ist eine gute Vorbereitung auf die bald beginnende Rückrunde“, so TTV-Vorsitzender Marcel Dahmen.

