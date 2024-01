Turnier der Emmericher Eintracht steigt unter neuem Namen

In diesem Jahr lädt die Emmericher Eintracht wieder zum Hallenfußball ein. Zuletzt war das Turnier in der Hansahalle 2020 veranstaltet worden.

Emmerich Am kommenden Wochenende kicken in der Emmericher Hansahalle wieder Mädchen- und Frauenmannschaften sowie bei den Herren Reserven aus der C-Liga.

Nachdem die Emmericher Eintracht in der letzten Woche des vergangenen Jahres erfolgreich die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ausgerichtet hat, lädt sie nun nach der Corona-Pause am kommenden Wochenende auch wieder zu ihrem eigenen Turnier ein. Der bisherige „Ladies Cup“ heißt jetzt allerdings „WHS-Cup“ und ist nach einem Sponsor benannt.

Turnier startet am Samstag mit den U13-Mädchen

Weil am Freitagabend noch ein Basketball-Spiel in der Hansahalle stattfindet, beginnt die 18. Auflage der beliebten Veranstaltung diesmal am Samstag um 9.30 Uhr mit den U13-Mädchen. Anschließend sind ab 14 Uhr vier Frauenmannschaften im Einsatz. Neben der Eintracht haben BW Wertherbruch, Olympia Bocholt und der SV Walbeck II gemeldet.

C-Ligisten kicken am am Samstag ab 17.30 Uhr

Am Samstagabend steigt dann wieder das legendäre Turnier für die C-Ligisten. Hier wird es bei den Herren ab 17.30 Uhr viele Nachbarschaftsduelle geben. In der Gruppe A spielen Eintracht Emmerich I, RSV Praest II und Siegfried Materborn II, in der Gruppe B kicken Eintracht Emmerich II, VfB Rheingold Emmerich II und der SV Rindern III.

Am Sonntag geht es weiter

Am Sonntag um 9.30 Uhr beginnen die U11-Mädchen. Ab 14 Uhr werden dann sechs Teams aus der Frauen-Kreisliga um den Turniersieg spielen, hier ist auch die FSG Emmerich mit von der Partie. Gespielt wird zunächst in zwei Dreiergruppen.

„Natürlich ist auch für die Verpflegung aller Aktiven und Besucher wieder gesorgt“, sagt Chris Hempel, der die Veranstaltung zusammen mit Elena Berendsen organisiert.

