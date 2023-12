VfB Rheingold Emmerich muss die erste Niederlage hinnehmen

Emmerich Der Spitzenreiter der Kreisliga B lässt überraschend beim 1:2 in Drevenack Federn. BW Bienen erzielt einen 10:1-Kantersieg beim Weseler SV.

Nun hat es auch den VfB Rheingold Emmerich erwischt. Der Tabellenführer der Kreisliga B (Rees/Bocholt) unterlag bei der TuS Drevenack mit 1:2 (1:2).

Dabei begann das Match optimal für die Gäste. In der zweiten Minute traf Torjäger Ramadan Sherifi zum 1:0. „Drevenack hat uns dann aber den Schneid abgekauft“, sah VfB-Coach Benjamin Brüschke, wie seine Mannschaft, die kurzfristig auf Routinier Jeremias Geurtsen (krank) verzichten musste, durch Gegentreffer in der 22. und 35. Minute in Rückstand geriet.

In der Schlussphase verschossen die Hausherren einen Elfmeter, anschließend vergaben die Emmericher noch zwei gute Möglichkeiten, um zumindest einen Punkt zu retten. „Letztendlich ist unsere Niederlage durchaus verdient, der Gegner hat mehr Engagement gezeigt und bei uns merkt man einfach auch, dass wir seit einigen Wochen nicht mehr vernünftig auf der Anlage trainieren können. Und die Unruhe derzeit im Verein ist sicherlich auch nicht förderlich“, sagt Brüschke., der wie bericdhtet nur noch bis Jahresende für die Rheingolder als Coach tätig sein wird.

Weil Verfolger TuS Haffen-Mehr zuletzt nicht spielen konnte, haben die Rheingolder weiterhin fünf Punkte Vorsprung vor dem direkten Konkurrenten, der allerdings zwei Partien weniger ausgetragen hat.

Bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr soll das nächste Spiel der Rheingolder gegen BW Bienen stattfinden, aufgrund der Platzverhältnisse ist die Austragung aber fraglich. Der Tabellendritte aus Bienen kam zuletzt zu einem 10:1 (2:1)-Kantersieg beim Weseler SV. Die Hausherren führten zunächst mit 1:0, dann aber hatten die Hausherren, die in der zweiten Hälfte zwei Ampelkarten sahen, dem Angriffsschwung der Blau-Weißen nichts mehr entgegenzusetzen. Szymon Andrejczak (3), Frederik Brücker (2), Christian Janssen (2), Philipp von Wittenhorst, Jaime Wendt und Peter Schau schossen den klaren Erfolg heraus.

