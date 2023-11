VfB Rheingold Emmerich nimmt einen Trainerwechsel vor

Emmerich Spitzenreiter der B-Liga wird sich zur Winterpause von Coach Benjamin Brüschke trennen. Nach einem neuen Übungsleiter wird derzeit gesucht.

Ungeschlagen führt der VfB Rheingold Emmerich die Gruppe 1 in der Fußball-Kreisliga B (Rees/Bocholt) an, dennoch wird sich der ambitionierte Verein zur Winterpause von Trainer Benjamin Brüschke trennen. „Das ist sicherlich auf den ersten Blick verwunderlich. Es gab aber unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben daher beschlossen, uns in dem Bereich neu aufzustellen“, erklärt Kai Pelzer, Sportlicher Leiter des VfB Rheingold. Brüschke hat seinen Abschied der Mannschaft bereits mitgeteilt, wird das Team aber wahrscheinlich noch bis zu den Emmericher Hallen-Stadtmeisterschaften, die Ende Dezember steigen, betreuen. Dann wird Piko Gertzen interimsmäßig als Chefcoach die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen. Nach einem neuen Trainer für die kommende Saison - oder vielleicht auch schon früher - wird derzeit intensiv von den Rheingold-Verantwortlichen gesucht.

Spiel gegen Viktoria Wesel abgebrochen

Sehr ärgerlich für den VfB Rheingold war am vergangenen Sonntag, dass das Meisterschaftsspiel gegen Viktoria Wesel vom Schiedsrichter nach einem Regenschauer abgebrochen wurde. Zu dem Zeitpunkt waren bereits 75 Minuten absolviert und es stand 4:0 für die Emmericher. Die Partie ist nun für den 14. Februar 2024 neu terminiert worden.

Am Donnerstag beim RSV Praest II

Die nächste Aufgabe für den Spitzenreiter, der zwei Punkte Vorsprung vor dem TuS Haffen-Mehr hat, steht bereits am Donnerstagabend an, wenn um 19.30 Uhr die Begegnung beim RSV Praest II nachgeholt werden soll. Am Sonntag 3. Dezember, geht es dann bei der TuS Drevenack weiter. Anschließend folgt das auf Donnerstag, 7. Dezember, verlegte Heimspiel gegen BW Bienen.

