Viele zufriedene Gesichter beim Reeser Jugendturnier

Rees Die von der JSG Millingen-Bienen ausgerichtete Veranstaltung für die Jüngsten in der Halle am Westring ist ein voller Erfolg.

Beim von der JSG Millingen-Bienen ausgerichteten und gut besuchten Hallenfußballturnier am Reeser Westring gab es viele zufriedene Gesichter und glücklicherweise auch keine großen Verletzungen. Nicht nur deshalb konnten die Verantwortlichen des Ausrichters zufrieden sein, denn es gab bei 49 gemeldeten Mannschaften lediglich eine Absage, der Platz konnte aber bei den Bambini kurzfristig durch den SV Haldern besetzt werden. Einige Klubs hatten gleich mehrere Teams gemeldet, und so ergab sich teilweise ein munteres Vereinstreffen bei Kaffee und Kuchen.

Auch bei den E-Jugendlichen war eine Mannschaft der JSG Millingen-Bienen am Ball. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Das Turnier begann mit der E-Jugend. Hier kickten acht Mannschaften. Im Finale gewann BW Dingden gegen den SV Haldern.

Danach waren die F-Jugendmannschaften im Fairy-Play-Modus an der Reihe.

Den Abschluss des ersten Tages bildete das Turnier der D2-Mannschaften. Im Endspiel trafen der Hamminkelner SV und das favorisierte Team des 1. FC Bocholt aufeinander. In einem spannenden und ausgeglichenen Match gab es Torchancen auf beiden Seiten, aber auch sehr gute Abwehrleistungen. Als ein Angriff des 1. FC Bocholt 20 Sekunden vor Schluss abgefangen wurde, rechneten alle mit einer Verlängerung, doch aus dem anschließenden Konter schaffte es der Hamminkelner SV quasi mit dem Schlusspfiff das entscheidende Tor zu erzielen und damit auch den Turniersieg zu erringen.

Auch die Bambini-Mannschaft des Ausrichters freute sich über Medaillen.  Foto: NRZ

An Tag zwei begannen die Mädchen, die in einer Siebener-Gruppe im Modus „Jeder gegen Jeden“ kickten. Die beiden Teams der JSG Rees/Millingen/Haldern/Bienen landeten auf den Plätzen vier und fünf. Dann legten die Bambini los, mit insgesamt zehn Mannschaften in zwei Gruppen auf zwei Feldern mit jeweils vier Minitoren. Wichtig war Torsten Neek, Jugendleiter bei der JSG, dass die neue Spielform besonders bei den Bambini reibungslos funktioniert hat, denn in den Vereinen ist diese nicht allen bekannt und wird auch nicht immer akzeptiert. Am Ende gab es auch für die Jüngsten Medaillen.

1. FC Bocholt siegt bei den D1-Junioren

Zum Abschluss des Hallenfußballturniers kamen die D1-Mannschaften zum Einsatz. Die Gastgeber aus Bienen und Millingen landeten am Ende auf Platz fünf, die JSG Haldern/Rees/Hö.-Nie. wurde Sechster. Im Finale standen sich BW Dingden und der 1. FC Bocholt gegenüber. Der Turniersieger wurde im Siebenmeterschießen ermittelt und hieß 1. FC Bocholt.

Die Turnierleitung übernahm Luis Schlaghecken mit Unterstützung von Philipp von Wittenhorst, der Küchen- und Thekendienst wurde von den Eltern der jeweiligen Mannschaften übernommen. Obwohl einige Trainer und Mannschaften noch vor der gemeinsamen Siegerehrung die Halle verließen, zog die ausrichtende Spielgemeinschaft nach dem Event für die Nachwuchskicker ein positives Fazit.

