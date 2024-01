Volksbank Emmerich-Rees spendet 50.000 Euro für die Jugend

Am Niederrhein Die Volksbank Emmerich-Rees erfreut zahlreiche örtliche Sportvereine mit ihrer finanziellen Unterstützung für die Nachwuchsarbeit

Die Volksbank Emmerich-Rees erfreute die örtlichen Sportvereine in Emmerich und Rees mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro, die der Förderung der Jugendarbeit dort gewidmet ist. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Vereine waren bei der Übergabe vor Ort, um die Zuwendungen persönlich entgegenzunehmen und ihre Dankbarkeit auszudrücken.

Die 50.000 Euro für die Jugendarbeit in den Sportvereinen sollen dazu beitragen, die Entwicklung junger Talente in den Bereichen Sport und Freizeitaktivitäten zu fördern. „Die Volksbank Emmerich-Rees ist tief in der Gemeinschaft verwurzelt, und wir sind stolz darauf, unsere Verantwortung für die Region wahrzunehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Unterstützung dazu beiträgt, die Lebensqualität vor Ort zu verbessern und die Zukunft unserer Jugend positiv zu gestalten“, sagte Volksbank-Vorstand Holger Zitter. Die Spenden, die an verschiedene Vereine und Institutionen überreicht wurden, decken eine breite Palette von sozialen, kulturellen und gemeinnützigen Aktivitäten ab. Insgesamt schüttete die Volksbank Emmerich-Rees im Jahr 2023 Spenden in Höhe von 120.000 Euro an verschiedene Vereine und Institutionen in der Region aus.

