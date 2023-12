Vorfreude auf den Höhepunkt der Emmericher Titelkämpfe

Emmerich Die ersten Mannschaften starten am Freitag ab 19 Uhr mit der Vorrunde. Am Samstag geht es dann in der Hansahalle mit der Finalrunde weiter.

Der Höhepunkt der seit dem vergangenen Samstag laufenden Emmericher Hallenfußball-Stadtmeisterschaften wird wie immer an zwei Abenden durchgeführt, wenn die ersten Herren-Mannschaften ihren Titelträger ermitteln. Gekickt wird zunächst am Freitag in zwei Vorrundengruppen mit jeweils drei Teams. Der erste Anstoß in der Hansahalle erfolgt um 19 Uhr, wenn B-Ligist DJK Hüthum-Borghees auf den C-Ligisten Fortuna Elten trifft. Die Gruppe A vervollständigt mit dem diesjährigen Ausrichter Eintracht Emmerich ein weiterer C-Ligist. „In der Halle kann immer alles passieren, aber am ersten Tag sind wir sicherlich der Favorit in unserer Gruppe und wollen unbedingt die Endrunde erreichen. Wir waren am Mittwochabend auch noch einmal zum Training in der Reeser Soccerhalle und freuen uns jetzt auf das Turnier“, sagt der Hüthumer Trainer Maik de Vries.

SV Vrasselt ist der Titelverteidiger

Ab 19.30 Uhr steigt mit dem Duell SV Vrasselt gegen den VfB Rheingold das erste Match in der Gruppe B, welches das Finale aus dem Jahr 2019 ist, als bekanntlich zum letzten Mal vor der Corona-Zwangspause die Stadtmeisterschaften ausgetragen wurden. Betreut wird die Vrasselter A-Liga-Mannschaft von Kapitän Marco Buscher, der mit seinem Team versuchen wird, den Titel zu verteidigen.

Der klassenhöchste Verein, Bezirksligist RSV Praest, greift erst in der vierten Partie des Abends ins Geschehen ein. Dann steht in der Gruppe B die Begegnung gegen den SV Vrasselt auf dem Programm. „Mir ist es wichtig, dass wir uns hier gut präsentieren. Das ist immer ein tolles Event mit einem hohen Stellenwert“, sagt RSV-Coach Roland Kock, dessen Team 2019 überraschend im Halbfinale am VfB Rheingold Emmerich gescheitert war. Dieses Duell beendet dann auch den ersten Tag. „Wir werden auf jeden Fall eine gute Mannschaft stellen“, versichert Kock, der mit Marko Cvetkovikj allerdings auf einen guten Hallenspieler verzichten muss.

Vier Teams erreichen den zweiten Tag

Die Endrunde wird am Samstag ab 19.30 Uhr steigen. Hier trifft im Halbfinale zunächst der Sieger der Gruppe A auf das zweitplatzierte Team der Gruppe B, danach ermitteln ab 20.10 Uhr der Sieger der Gruppe B und der Tabellenzweite der Gruppe A den zweiten Finalteilnehmer. Das Spiel um Platz drei wird dann direkt in einem Neunmeterschießen entschieden. Anschließend folgt das Endspiel.

Volles Haus erwartet

In der Vorrunde beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten, in der Finalrunde wird auf 2 x 15 Minuten erhöht. Gekickt wird auch hier nach Futsal-Regeln. „Wir erwarten an beiden Abenden ein volles Haus und es empfiehlt sich, nicht auf den letzten Drücker zu kommen“, sagt Dirk Scholten, kommissarischer Fußball-Fachwart des Emmericher Stadtsportbundes. „Es ist insgesamt schon eine Menge Arbeit, die es bei einer solchen Veranstaltung zu bewältigen gilt. Die Auflagen in allen Bereichen sind deutlich erhöht worden.“

