Weiterer Rückschlag für Rees-Groin im Kampf um Platz zwei

Rees TTV-Sechs verliert das NRW-Liga-Match bei der abstiegsgefährdeten Zweitvertretung des SV Brackwede mit 6:9. Reeser Landesligateam ist chancenlos.

Der TTV Rees-Groin musste am Samstagabend einen weiteren Rückschlag im Kampf um Platz zwei in der Tischtennis-NRW-Liga hinnehmen. Drei Wochen nach dem 7:9 in Rheinkamp unterlag der Tabellendritte mit 6:9 beim abstiegsgefährdeten SV Brackwede II und hat nun zwei Zähler Rückstand auf die zweitplatzierte Mannschaft des TTC GW Bad Hamm II, die keine Mühe beim 9:1-Erfolg in Lüdinghausen hatte.

Gastgeber sind diesmal komplett

„Wir hatten uns sicherlich mehr ausgerechnet. Der Gegner konnte diesmal aber komplett antreten, was in dieser Saison bisher selten der Fall war. Brackwede trat dementsprechend deutlich stärker als der Tabellenplatz auf“, berichtete TTV-Kapitän Jörn Franken. So lieferten sich die beiden Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. „Wir waren nicht schlecht, aber der Sieg von Brackwede ist am Ende nicht unverdient“, räumte Jörn Franken ein.

Reeser Team läuft Rückstand hinterher

Schon in den Doppeln lief es beim Auswärtsspiel in Bielefeld nicht wie erhofft für die Reeser, lediglich Cedric Görtz/Jörn Franken konnten gewinnen. Niederlagen gab es hingegen für Carsten Franken/Henri Schmidt und Sascha Kaiser/Sascha Bußhoff. „Anschließend sind wir der Musik eigentlich immer hinterhergelaufen“, so Jörn Franken. Beim TTV ging diesmal Sascha Bußhoff in den Einzeln leer aus, der gegen seine beiden Konkurrenten überhaupt nicht ins Spiel fand. Alle anderen Reeser Akteure holten ein Einzel, doch das sollte am Ende nicht reichen. Ersatzmann Henri Schmidt, der einen guten Auftritt zeigte, unterlag im letzten Match knapp im fünften Satz.

1:9-Niederlage beim Spitzenreiter Uerdingen

Erwartungsgemäß auf verlorenem Posten stand die zweite Mannschaft des TTV Rees-Groin im Landesliga-Match beim SC Bayer 05 Uerdingen II. Ohne Henri Schmidt und Marcel Dahmen endete die Partie beim Spitzenreiter mit einer klaren 1:9-Niederlage. Den Ehrenpunkt holten Lucas Schmidt und Robin Greif im dritten Doppel. Ansonsten konnten die Reeser lediglich noch drei weitere Sätze verbuchen.

Die erste Damenmanschaft des TTV Rees-Groin behauptete sich in der Verbandsliga gegen die DJK Franz-Sales-Haus Essen mit 7:3 und ist Tabellendritter.

